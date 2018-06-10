Упс... Звезда «Евровидения» из Эстонии решила похвастаться фигурой в детском купальнике

Лаура, которая настолько тщательно следит за своей фигурой, что некоторые СМИ и поклонники подозревали девушку в анорексии, поделилась в фолловерами новым снимком в бикини кислотно-зеленого цвета, которое из-за оборок сильно смахивает на детский купальный костюм.