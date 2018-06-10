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  • Упс... Звезда «Евровидения» из Эстонии решила похвастаться фигурой в детском купальнике

Упс... Звезда «Евровидения» из Эстонии решила похвастаться фигурой в детском купальнике

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ФОТО: Laura Põldvere/ Erakogu

Певица Лаура Пылдвере, которая в прошлом году представила Эстонию на песенном конкурсе «Евровиение» в Киеве, опубликовала свежий кадр с отпуска в Доминиканской Республике в своем Instagram.

Лаура, которая настолько тщательно следит за своей фигурой, что некоторые СМИ и поклонники подозревали девушку в анорексии, поделилась в фолловерами новым снимком в бикини кислотно-зеленого цвета, которое из-за оборок сильно смахивает на детский купальный костюм.

Впрочем, фанаты не пожалели отметок «Нравится», которых за день набралась почти тысяча, а в комментариях выразили свое восхищение отличной формой Лауры.

ФОТО: Instagram

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