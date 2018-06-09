Меган Маркл дебютировала на балконе Букингемского дворца

Если принц Гарри посещать ежегодное мероприятие начал еще с пеленок (кстати говоря, именно на этой церемонии был сделан его знаменитый снимок с высунутым языком), то для супруги любимчика англичан это было в новинку. Для очередного «дебюта» Меган выбрала платье Carolina Herrera нежно-розового оттенка и шляпку Phillip Treacy.

В компании Кейт Миддлтон, принцеес Евгении и Беатрис и других родственников герцоги Сассекские появились на балконе Букингемского дворца, чтобы посмотреть демонстрацию. Надо сказать, что именно этот день едва ли не единственный в году, когда королевская семья появляется на публике практически в полном составе.

Традиция праздновать два дня рождения правящего монарха, стоит отметить, зародилась в далеком 1748 году, а ее инициатором был Георг II. Именно он захотел совместить военный парад с выносом знамени (это мероприятие придумал «веселый король» Карл II) со своим днем рождения, однако ноябрь (в этот месяц он родился) оказался не самым удачным для подобного мероприятия — холодно! Тогда Георг придумал себе второй день рождения.

С тех пор каждому британскому монарху представляется возможность выбрать свой «официальный» день рождения. Елизавета II после коронации остановила выбор на второй субботе июня. В этот же день празднование устраивал и ее отец, король Георг VI. Настоящий же день рождения королевы — 21 апреля.

Возвращаясь же к разговору о Меган, напомним, что через несколько дней ее ждет еще одно важное мероприятие — 14 июня она будет сопровождать Ее Величество во время поездки в графство Чешир. Там они примут участие в церемониях открытия моста Mersey Gateway Bridge и театра Storyhouse Theatre, а затем отправятся на ланч в Chester Town Hall.