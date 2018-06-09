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«Поёт она, а стыдно мне»: Пользователи Сети в ужасе от живого выступления Бузовой

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Ольга Бузова

ФОТО: скриншот Instagram

На премии Fashion People Awards 2018 Ольга Бузова вживую исполнила свою новую песню «Чемпион», чем шокировала пользователей Сети, пишет Лайф.

Многие и прежде догадывались, что Ольга не обладает сильнейшими вокальными данными, но масштаб проблемы стал понятен только теперь.

Пользователи Сети бурно отреагировали на запись живого выступления и оставили больше сотни комментариев на YouTube: «Она же просто орёт, не попадает в ноты. Даже хорошая подпевка её не спасла», «Кто-нибудь остановит этот бездарный кошмар??!!!», «Поёт она, а стыдно мне».

Впрочем, некоторые комментаторы похвалили Ольгу за старательность и отметили, что петь перед огромной аудиторией непросто, а она, по крайней мере, рискнула: «Поёт, конечно, не совсем хорошо, но человек пашет круглые сутки и работает над собой. Так что молодец».

Интересно, что в ролике, который Ольга выложила на своей странице в Instagram, её голос звучит совершенно иначе. С чем это связано, остаётся загадкой.

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