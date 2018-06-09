Билан высказался о родившей Лободе

Премия МУЗ-ТВ стала первым официальным выходом в свет для украинской исполнительницы Светланы Лободы, которая родила второго ребенка менее месяца назад. Отметим, что дочь артистки появилась на свет в Америке, в одном из самых престижных медицинских центров. Собственно, прямиком из США певица и прибыла на красную дорожку мероприятия.

Светлана появилась на церемонии награждения в коротком откровенном черном платье и продемонстрировала такую великолепную форму, будто и не рожала вовсе. Артистка произвела фурор среди журналистов и коллег. Не остался в стороне и Дима Билан. Свои восторги он выразил на страничке в социальной сети Instagram.

«Вчера, со сногсшибательной @lobodaofficial ! Света, был ооочень рад увидеться! Выглядишь потрясающе! 😻 И да, о творчестве говорили, такое тоже бывает 😜 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)» – написал Дима Билан. Отметим, что заветную тарелку артист получил в одной из самых престижных номинаций – «Лучшая песня» – за композицию «Держи».

A post shared by bilanofficial (@bilanofficial) on Jun 9, 2018 at 12:35am PDT