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  • Роковая красотка: Белла Хадид вышла в свет в платье с прозрачной юбкой

Роковая красотка: Белла Хадид вышла в свет в платье с прозрачной юбкой

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ФОТО: Rick Gold/Capital Pictures / GOL/Capital Pictures

21-летняя американская супермодель Белла Хадид нередко покоряет красные дорожки различных мероприятий своими откровенными нарядами. Этот раз не стал исключением, пишет Сегодня.

На презентацию линии косметики Dior Белла появилась в пикантном платье с прозрачной юбкой от этого же бренда, тем самым продемонстрировав всем свои стройные ножки.

Свой образ Хадид дополнила красными лодочками на каблуке и сумочкой в тон обуви.

ФОТО: DC/MPI/Capital Pictures / DC/MPI/Capital Pictures

ФОТО: FALOS / TPG/MEGA

ФОТО: FALOS / TPG/MEGA

ФОТО: FALOS / TPG/MEGA

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