Роковая красотка: Белла Хадид вышла в свет в платье с прозрачной юбкой
9 июня 2018 г., 13:30
21-летняя американская супермодель Белла Хадид нередко покоряет красные дорожки различных мероприятий своими откровенными нарядами. Этот раз не стал исключением, пишет Сегодня.
На презентацию линии косметики Dior Белла появилась в пикантном платье с прозрачной юбкой от этого же бренда, тем самым продемонстрировав всем свои стройные ножки.
Свой образ Хадид дополнила красными лодочками на каблуке и сумочкой в тон обуви.