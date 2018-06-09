Видео: наездница Бузова потеряла платье на красной дорожке

Ольга Бузова снова в центре скандала. Телеведущая потеряла платье на красной дорожке премии МУЗ-ТВ, пишут Дни.ру со ссылкой на Telegram-канал LifeShot.
Телеведущая, а теперь еще и певица, судя по всему, решила потрясти зрителей эффектным появлением на церемонии. Она въехала на красную дорожку верхом. Однако оригинальный костюм наездницы не выдержал собственной тяжести, и у платья отвалился шлейф.
Бузова, надо сказать, не растерялась – ей не впервой прилюдно терять предметы туалета. Хотя, вполне возможно, все так и было задумано.
Открытие премии МУЗ-ТВ 2018 "Трансформация" состоялось 8 июня в СК "Олимпийский" в Москве. На красной дорожке собрались самые яркие звезды российской эстрады: певец Филипп Киркоров, телеведущая Ксения Собчак, Валерия, композитор Игорь Крутой и другие.