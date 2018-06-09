Видео: наездница Бузова потеряла платье на красной дорожке

Телеведущая, а теперь еще и певица, судя по всему, решила потрясти зрителей эффектным появлением на церемонии. Она въехала на красную дорожку верхом. Однако оригинальный костюм наездницы не выдержал собственной тяжести, и у платья отвалился шлейф.

Бузова, надо сказать, не растерялась – ей не впервой прилюдно терять предметы туалета. Хотя, вполне возможно, все так и было задумано.