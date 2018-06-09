«Мы его теряем»: Пугачеву умоляют спасти опустившегося Киркорова

«Алла Борисовна! – воззвал к звезде Манукян. – Обращаюсь к Вам как к человеку, который имеет моральный авторитет и влияние на Филиппа Киркорова. Умоляю Вас спасти Киркорова, пока еще не поздно. Мы его все, конечно, очень любим, но в настоящее время он явно катится по наклонной, причем с невероятной скоростью. Трансгендеры в клипах, Бузова 24 часа в сутки в его соцсетях, туалетный юмор с матом в сомнительных передачах и клипах. Мне кажется, что мы его теряем. На мой взгляд, это пора срочно прекращать, и, кроме Вас, это сделать реально некому. Очень бы не хотелось, чтобы он завершил свои дни как герой Лепса из клипа «Цвет настроения – синий». Он реально к старости хочет стать забытым даже собственными поклонниками, опустившимся человеком? Это ужасно. Он ведь народный артист России, а это звание нужно нести гордо до конца. По косвенным признакам и Вашим реакциям в соцсетях я заметил, что и Вам все это тоже начинает порядком надоедать, ведь он все равно не чужой Вам человек. Повлияйте на него пожалуйста...» – попросил Примадонну Вадим.