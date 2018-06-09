«Злобные изрыгания желчи слышит только моя *опа»: Волочкова поделилась в фото в стрингах

«Та грязь, которая изливается за моей спиной, означает, что я впереди. А ещё... Все эти злобные изрыгания желчи слышит только моя *опа. А я слушаю шум волн», - подписала фото Волочкова.

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Jun 8, 2018 at 6:29am PDT

Чтобы лучше расслышать шум волн и не нагружать пятую точку информацией, бывшая балерина закрыла комментарии под снимком. Впрочем, это не помешало подписчикам высказаться под предыдущим постом Анастасии:

«Полюбуйтесь на её попу, которую она ко всем повернула. Она сама изрыгает грязь. А комменты закрыла»

«Волочкова, откройте комментарии к фото, где вы с голым задом! Хотим веселья!»

Впрочем, у балерины нашлись и защитники, которые отметили, что фото в стрингах — практически новая грань таланта Анастасии: