«Злобные изрыгания желчи слышит только моя *опа»: Волочкова поделилась в фото в стрингах

Анастасия Волочкова выложила в «Инстаграме» фото с отдыха в откровенном купальнике. Снимок она сопроводила философской записью о своих жизненных установках, пишет Лайф.
«Та грязь, которая изливается за моей спиной, означает, что я впереди. А ещё... Все эти злобные изрыгания желчи слышит только моя *опа. А я слушаю шум волн», - подписала фото Волочкова.
Чтобы лучше расслышать шум волн и не нагружать пятую точку информацией, бывшая балерина закрыла комментарии под снимком. Впрочем, это не помешало подписчикам высказаться под предыдущим постом Анастасии:
«Полюбуйтесь на её попу, которую она ко всем повернула. Она сама изрыгает грязь. А комменты закрыла»
«Волочкова, откройте комментарии к фото, где вы с голым задом! Хотим веселья!»
Впрочем, у балерины нашлись и защитники, которые отметили, что фото в стрингах — практически новая грань таланта Анастасии:
«Ну что все докопались, задница-то очень даже неплохая, и новый ракурс. Шпагата не было, цветов тоже, вроде должны мы все порадоваться!»