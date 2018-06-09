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Поздравляем! Регина Тодоренко подтвердила слухи о беременности

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ФОТО: Vida Press

Телеведущая Регина Тодоренко написала на своей странице в «Инстаграме», что «почти девять месяцев вынашивает чудо». А вскоре она появилась на премии Муз-ТВ с заметно округлившимся животиком, пишет Лайф.

«Вот уже почти девять месяцев я вынашиваю это чудо, которое совсем скоро появится на свет. Мне сложно описать эти чувства и эмоции, когда ты осознаешь, как много теперь от тебя зависит. Конечно, мне немного страшно, ведь это большая ответственность. Но я очень долго готовилась к этому. Осталось совсем немного», — написала она.

Через несколько часов она разместила ещё одно ФОТО, отметив, что «так долго мечтала и наконец дождалась». Пользователи соцсетей, правда, обратили внимание не на её шикарное платье, а на округлившийся животик.

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