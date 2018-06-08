Горячо! Настя Каменских показала свое очень сексуальное фото
8 июня 2018 г., 20:35
Певица Настя Каменских поразила подписчиков сексуальным снимком. В своем блоге девушка разместила фото, на котором предстала с распущенными волосами в откровенном платье в крупную сетку.
Сексуальный кадр моментально набрал большое количество «лайков» и комментариев. Многие отметили, что Настя раздразнила подписчиков и назвали ее секс-богиней. Сама Настя отвечать подписчикам не стала, но очевидно, что ей приятны такие слова, пишет 7d.org.ua.
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