пт, 08.06.2018
Лидер группы «СерьГа» в Таллинне: «Мужчина без дела - это, сука, страшно!» СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • 47-летний актер из «Сынов анархии» найден мертвым

47-летний актер из «Сынов анархии» найден мертвым

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Поминальная свеча.

ФОТО: Liis Treimann

Американский актер ирландского происхождения Алан О’Нилл скончался в возрасте 47 лет. Труп артиста обнаружила его девушка в прихожей его квартиры в Лос-Анджелесе, пишет Variety.

Точная причина смерти О'Нилла пока не раскрывается, однако сотрудники правоохранительных органов исключили возможность насильственной гибели артиста. Отмечается, что актер боролся с алкогольной зависимостью, был курильщиком и страдал хроническими сердечными заболеваниями, пишет Lenta.ru.

Алан О’Нилл сыграл в таких сериалах, как «Сыны анархии», «Семейные тайны», «Инспектор Джордж Джентли». Он также снялся в фильмах «Побуждение» и «Тайный игрок».

4 июня в комнате общежития в Вологде был найден мертвым актер и музыкант Тимур Миргалимов. Артисту было 43 года. Обстоятельства смерти не раскрывались.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ