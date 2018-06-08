47-летний актер из «Сынов анархии» найден мертвым

Точная причина смерти О'Нилла пока не раскрывается, однако сотрудники правоохранительных органов исключили возможность насильственной гибели артиста. Отмечается, что актер боролся с алкогольной зависимостью, был курильщиком и страдал хроническими сердечными заболеваниями, пишет Lenta.ru.

Алан О’Нилл сыграл в таких сериалах, как «Сыны анархии», «Семейные тайны», «Инспектор Джордж Джентли». Он также снялся в фильмах «Побуждение» и «Тайный игрок».