47-летний актер из «Сынов анархии» найден мертвым

Американский актер ирландского происхождения Алан О’Нилл скончался в возрасте 47 лет. Труп артиста обнаружила его девушка в прихожей его квартиры в Лос-Анджелесе, пишет Variety.
Точная причина смерти О'Нилла пока не раскрывается, однако сотрудники правоохранительных органов исключили возможность насильственной гибели артиста. Отмечается, что актер боролся с алкогольной зависимостью, был курильщиком и страдал хроническими сердечными заболеваниями, пишет Lenta.ru.
Алан О’Нилл сыграл в таких сериалах, как «Сыны анархии», «Семейные тайны», «Инспектор Джордж Джентли». Он также снялся в фильмах «Побуждение» и «Тайный игрок».
4 июня в комнате общежития в Вологде был найден мертвым актер и музыкант Тимур Миргалимов. Артисту было 43 года. Обстоятельства смерти не раскрывались.