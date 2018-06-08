Всемирно известный телеповар Энтони Бурден найден мертвым

"Мы с глубочайшей скорбью подтверждаем смерть нашего друга и коллеги Энтони Бурдена. Его любовь к большим приключениям, новым друзьям, изысканной еде и напиткам, замечательные истории со всего мира сделали его замечательным рассказчиком. Его таланты всегда поражали нас, и мы будем очень по нему скучать", - говорится в заявлении CNN, в эфире которого с 2013 года выходила программа "Неизвестные места".