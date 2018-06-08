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Всемирно известный телеповар Энтони Бурден найден мертвым

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ФОТО: Jonathan Alcorn / Reuters/Scanpix

Во Франции найден мертвым известный повар и телеведущий Энтони Бурден. По предварительным данным, он совершил суицид. Бурдену был 61 год, пишет TVC.

ФОТО: Andy Kropa / AP/Scanpix

ФОТО: Danny Moloshok / Reuters/Scanpix

Известный повар и ведущий американского телеканала CNN Энтони Бурден скончался на 62-м году жизни. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

Тело Бурдена обнаружил его друг, французский шеф-повар Эрик Рипер. На момент самоубийства он находился во Франции, где снимал очередную серию своей программы.

"Мы с глубочайшей скорбью подтверждаем смерть нашего друга и коллеги Энтони Бурдена. Его любовь к большим приключениям, новым друзьям, изысканной еде и напиткам, замечательные истории со всего мира сделали его замечательным рассказчиком. Его таланты всегда поражали нас, и мы будем очень по нему скучать", - говорится в заявлении CNN, в эфире которого с 2013 года выходила программа "Неизвестные места".

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