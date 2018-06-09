Узнайте, чтопринесет суббота. Гороскоп на 9 июня

Лев

Это день отмечен тенденцией возвращения к прошлому. Придется уделить немало времени решению давно возникших проблем, пересмотру своей позиции в деловых отношениях. Сейчас не время ставить перед собой новые задачи: сосредоточиться на них будет трудно. Прислушивайтесь к советам коллег и союзников, не пренебрегайте помощью, которую они будут предлагать.

В романтических отношениях вашим приоритетом становится стабильность, и добиться ее будет нетрудно. Интуиция поможет достичь взаимопонимания с любимым человеком. Несколько менее комфортным будет общение с родственниками, напомнят о себе давние разногласия.

Дева

Ваши действия поспешны и необдуманны, поэтому и результат их едва ли будет благоприятным. Довольно сложно укрепить свой авторитет в трудовом коллективе, достичь взаимопонимания с коллегами. Ваши конкуренты действуют решительно, а методы выбирают не самые достойные, однако вы не должны нарушать свои принципы, совершать поступки, которых потом будете стыдиться.

Появится возможность совершить интересную поездку, посетить места, которые произведут на вас большое впечатление. В отношениях с любимым человеком вам придется взять на себя роль не только лидера, но и снисходительного родителя, который может и пожурить непутевое чадо, и наставить на верный путь.

Весы

Вы полны противоречивых стремлений и желаний, которые не могут исполниться в этот день. Умейте довольствоваться малым, не ставьте перед собой целей, которых невозможно достичь. Чрезвычайно полезными будут советы и рекомендации людей, относящихся к любым проблемам со здоровым юмором – общение с подобными персонами поднимет вам настроение, избавит от раздражительности.

В деловых отношениях проблем не возникнет, профессиональное сотрудничество не только принесет весомые плоды, но и доставит удовольствие. А вот в личной сфере ситуация не столь благоприятна. Особенно трудно поладить с родственниками, которые сегодня настроены на удивление критично.

Скорпион

Жизненный потенциал снижается, вероятны недомогания и переутомление, а также повышенная раздражительность, которая в наибольшей степени проявится при общении с любимым человеком. Зато в деловых отношениях проблем не возникнет. Коллеги и партнеры оценят ваш профессионализм и благосклонно отнесутся к новым идеям. Финансовая ситуация стабильна, можно позволить себе незапланированные расходы.

Нежелательны поездки, звезды предупреждают о высокой вероятности переутомления и недомоганий в пути. Можно хорошо провести время в компании старых знакомых, вероятно получение приятных известий от друзей или дальних родственников.

Стрелец

Сегодня вам будет непросто поладить с близкими, достичь взаимопонимания с любимым человеком. Дело не столько в наличии реальных проблем, сколько в вашей повышенной чувствительности, даже обидчивости: именно эти качества создают благоприятные условия для превращения мух в слонов. Не лучшим образом влияют на ситуацию и финансовые трудности; постарайтесь разделить материальную и эмоциональную сферы, и вы почувствуете себя более уверенно.