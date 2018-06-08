Вы только посмотрите! Возмутительное видео нападения взбешенного Казаченко на молодую жену

В распоряжении журналистов оказались кадры из здания суда, где на днях снова встретился любовный треугольник Ирина Аманти-Вадим Казаченко-Ольга Казаченко. На заседании разбирался иск артиста к молодой жене. Певец требовал, чтобы она вернула ему миллион рублей. Однако суд вынес решение, не оправдавшее надежд Казаченко.

На видео запечатлен тот момент, когда Вадим бросается к столу, за которым сидит Ольга. Судя по движениям певца, Казаченко пытается отнять у молодой зазнобы мобильный телефон, однако та вовремя среагировала и спрятала смартфон под столешницу. Тогда взбешенный певец хватает Ольгу за волосы.

Люди, находящиеся в зале суда, попытались оттащить Вадима. Тот не сопротивлялся, хотя и предпринимал еще попытки атаковать Ольгу. Интересно, что Ирина Аманти, также присутствующая на заседании, предпочла не вмешиваться в потасовку, хотя, судя по видео, тоже высказала недовольство в адрес соперницы.

Интересно, что в эксклюзивном интервью Dni.Ru Вадим Казаченко заявил: "Сегодня в суде Ольга Дмитриевна просто устроила провокацию на камеру. А я и пальцем ее не тронул – слишком много чести. Она – пыль с моих ботинок. Я просто подошел к ней, чтобы объясниться и попросить перестать провоцировать меня и перестать устраивать шоу на камеру для Первого канала".