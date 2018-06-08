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Новолуние в июне 2018: что ни в коем случае нельзя делать

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ФОТО: NASA/REUTERS/Scanpix

13 июня 2018 года в 22:43 на 22 градусах зодиакального знака Близнецы произойдет Новолуние. Оно открывает новый лунный цикл, связанный с глубокими изменениями в мышлении. Это время перехода, дающее возможность изменить свой образ жизни, пишет Сегодня.

По статистике, именно в эту фазу случается больше всего инсультов и инфарктов. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоникам, гипотоникам и т.д. нужно быть крайне осторожными в этот опасный период, вовремя принимать лекарства.

Эксперты утверждают, что мужской пол в данный период времени становится более агрессивным, вспыльчивым, кроме этого происходит довольно заметное снижение умственной и физической активности.

Что нельзя делать в Новолуние 13 июня:

  • Нельзя заключать крупные сделки, подписывать важные договоры.
  • Запрещено в больших дозах употреблять крепкие алкогольные напитки и др. 
  • Длительное время находится за вождением транспортного средства;
  • Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом;
  • Постарайтесь оставаться реалистичными и избегайте авантюр.

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