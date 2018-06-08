Новолуние в июне 2018: что ни в коем случае нельзя делать

По статистике, именно в эту фазу случается больше всего инсультов и инфарктов. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоникам, гипотоникам и т.д. нужно быть крайне осторожными в этот опасный период, вовремя принимать лекарства.