Отвратительная новость! Сегодняшний концерт Мари Краймбрери в Таллинне не состоится (ВИДЕО)

Публикуем обращение организаторов концерта в полном виде, а также прикрепляем видео самой Краймбрери, которая объясняет, почему сегодня не приедет.

«Дорогие друзья!

Мы с вами все очень сильно ждали этого концерта! ПЕРВЫЙ в Прибалтике сольный концерт Мари Краймбрери!

К сожалению, по независящим от нас обстоятельствам, Мари не сможет приехать 8 июня.

Мы совместно с Мари решили перенести концерт на 7 сентября, чтобы наверняка потусить с вами «не в адеквате» и обсудить, «кто из нас кому не идёт».

Из первых уст вы, дорогие наши гости, сможете услышать это в приложенной записи!

Мы, совместно с Мари, приносим вам извинения!

Все приобретенные на 8 июня билеты действительны на 7 сентября!

Увидимся с вами 7 сентября в концертном зале Cathouse!»