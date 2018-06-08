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  • Отвратительная новость! Сегодняшний концерт Мари Краймбрери в Таллинне не состоится (ВИДЕО)

Отвратительная новость! Сегодняшний концерт Мари Краймбрери в Таллинне не состоится (ВИДЕО)

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В ночь с четверга на пятницу стало известно о переносе на осень сегодняшнего концерта певицы Мари Краймбрери, чьи душераздирающие хиты покорили эфир многих радиостанций, в том числе и в Эстонии. Организаторы уже назвали новую дату выступления, а сама артистка принесла извинения поклонникам и организаторам выступления. 

Публикуем обращение организаторов концерта в полном виде, а также прикрепляем видео самой Краймбрери, которая объясняет, почему сегодня не приедет. 

«Дорогие друзья! 

Мы с вами все очень сильно ждали этого концерта! ПЕРВЫЙ в Прибалтике сольный концерт Мари Краймбрери! 

К сожалению, по независящим от нас обстоятельствам, Мари не сможет приехать 8 июня. 

Мы совместно с Мари решили перенести концерт на 7 сентября, чтобы наверняка потусить с вами «не в адеквате» и обсудить, «кто из нас кому не идёт».

Из первых уст вы, дорогие наши гости, сможете услышать это в приложенной записи!

Мы, совместно с Мари, приносим вам извинения!

Все приобретенные на 8 июня билеты действительны на 7 сентября!

Увидимся с вами 7 сентября в концертном зале Cathouse!»

Видео появится в этой новости через несколько минут.

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