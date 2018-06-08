Сергей Лазарев боится вырастить из сына мажора

В конце 2016-го года стало известно, что у Сергея Лазарева есть сын Никита: мальчика засняли папарацци. После этого музыкант не видел смысла скрывать ребенка. Он показал его в своем клипе «Так красиво» и теперь не боится говорить о нем и публиковать его фотографии, пишет Стархит.
Сейчас артист, как и многие родители, старается дать мальчику только самое лучшее. Однако иногда Сергей сам себя останавливает – ему кажется, что таким образом может избаловать ребенка. Несмотря на то, что пока Никите нет и четырех лет, музыкант задумывается о том, какую школу будет посещать его чадо. Лазарев подумывает отдать сына в лучшие учебные заведения, но пока его одолевают сомнения на этот счет.
«Выбирать школу надо будет через два года, но я уже сейчас задумываюсь о том, что в элитных учителя для детей не авторитеты, часто рассуждают: «мои родители платят, значит, как я кажу, так и будет…» Поэтому буду думать», - рассуждает артист.
Лазарев признался, что все игрушки, книжки и подарки его сын получает в том случае, если заслужил их. Он хочет, чтобы ребенок с детства знал цену деньгам, чтобы в будущем он мог добиваться всего без папиной протекции. Музыкант старается как можно больше разговаривать с Никитой, чтобы дать советы. Лазареву приятно, что сын умеет воспринимать спокойно замечания. Сергей старается делать все, чтобы он рос гармоничным ребенком и пробовал себя в разных сферах.
«Никита часто занят делом: рисует, лепит, занимается английским, ходит в секцию футбола, на плавание. Сын мечтает стать футболистом», - делится музыкант.
Несмотря на то, что сейчас Сергей спокойно говорит о наследнике, личную жизнь предпочитает хранить в тайне. До сих пор поклонники гадают, какая загадочная незнакомка родила ему сына и почему артист не представляет ее вместе с ребенком.
Сергей признается, что не стремится лишать ребенка детства – ограничивает его во взрослой музыке. Лазарев рассказал в интервью «Телепрограмме», что ставил Никите классические произведения, но пока ему нравится совсем другое.
«В восторге от современных мультиков – к примеру, от «Щенячьего патруля». С удовольствием напевает «Песню про мамонтенка». Хочу, чтобы в детстве сына были наши советские мультики», - признается Сергей.