Враждующие Собчак и Бузова вместе появятся на сцене

Впервые ведущей главной музыкальной премии страны Ксения Анатольевна стала еще в 2007 году. А с 2014-го ведет это мероприятие регулярно, выходя на сцену и беременной, и только что родившей. Но в этом году она не только будет вести, но и споет!

Ксения Собчак давно пытается абстрагироваться от того, что когда-то вела скандальное реалити-шоу «Дом-2». Но вот сам проект ее не отпускает. И во время премии МУЗ-ТВ Собчак споет дуэтом с Ольгой Бузовой – сегодняшней ведущей этого телепроекта. «Я с радостью приняла это предложение, – рассказала Dni.Ru Собчак. – Вы же ждете, что мы с Бузовой устроим ссору, покажем какую-то взаимную ревность. Нет, ничего этого не будет. Оля – большая молодец, она все жизнь ждала того, что происходит у нее сегодня. И Оля точно поет лучше, чем я, – у нее целая армия поклонников. Я же публично пела только с Тимати, но до сих пор стесняюсь этого».