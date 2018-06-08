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Выселенная на болото Меган Маркл неохотно привыкает к королевской жизни

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ФОТО: Scanpix

Прошло меньше месяца с того момента, как голливудская актриса Меган Маркл стала супругой британского принца Гарри и получила титул герцогини Сассекской. Артистка пытается приспособиться к новой роли, но старые привычки искореняются с трудом, пишут Дни.ру со ссылкой на издание RadarOnline.com.

Источники, близкие к королевскому дому, утверждают, что Меган сложно дается изучение церемониала, да и учится она с большой неохотой. Брюнетка предпочитает проводить свободное время, занимаясь йогой.

ФОТО: Pool / Reuters

Меган тоскует по привычной жизни и любимой профессии. Актрисе осточертели правила и ограничения. «Она скучает по актерской жизни и по Лос-Анджелесу. Она скучает по своей семье и своим друзьям», – сообщил инсайдер.

Теперь она член королевской семьи. Меган официально запрещено сниматься. Она обязана заниматься благотворительностью, вести образовательные и оздоровительные проекты для населения.

Маркл бросила все ради принца Гарри, она беззаветно любит его, но никогда не сможет продемонстрировать свои чувства на публике. Никаких объятий и поцелуев вне дома. Также герцогине Сассекской запрещено иметь свои аккаунты в соцсетях. Теперь любые сообщения от Маркл будет транслировать аккаунт Кенсингтонского дворца.

Также супруга принца Гарри может забыть о мини-юбках, коротеньких шортиках и платьицах. Правила королевского дресс-кода очень строги: нельзя носить декольте, слишком высокие каблуки, колготки не телесного цвета и темный лак на ногтях. 

Добавим, что в скором времени герцог и герцогиня Сассекские переедут в средневековую виллу York Cottage. Особняк располагается среди охотничьих угодий и болот королевского владения Сандрингем в графстве Норфолк.

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