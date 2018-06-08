Киркоров высмеял Баскова и Крида

Артисты на камеру соревновались в устойчивости к юмору: тот, кто первым засмеется в ответ на остроту, проигрывает. Шутки были посвящены российским знаменитостям. Особенно досталось Егору Криду и Николаю Баскову.

Первым шутку читал Харламов: «Кого Егор Крид выбрал на шоу «Холостяк»? Большой палец Тимати», – еле сдерживаясь от смеха, произнес юморист. Киркоров смог унять эмоции. Далее подошла очередь поп-короля зачитывать анекдот: «Что будет, если Басков макнет свой перчик в кетчуп? Табасков», – сказал Киркоров.

Звезды покатывались со смеху. Было заметно, что они получают удовольствие, выливая ведра помоев на коллег по цеху. Певец так разошелся, что даже похабно оговорился. Киркоров зачитывал остроту: «Почему Егор Крид любит мочить манту», но в последнем слове перепутал букву, и оно превратилось в нецензурное обозначение женского полового органа. Артист понял, что оговорился, исправился, однако Харламов так сильно смеялся, что уже не слышал Киркорова.

Отметим, что поп-королю тоже досталось. Правда, шутку о себе певец понял не сразу. «Что будет, если Киркоров станет президентом Австралии? Конец страусам», – зачитал Харламов. «А почему?» – удивился Филипп и сам ответил на свой вопрос. «А… перья…» – сквозь смех пробормотал поп-король, намекая на свои пернатые концертные наряды.