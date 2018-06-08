Ракам стоит обратить внимание на здоровье: гороскоп на 8 июня

Профессиональная сфера находится в зоне влияния негативных тенденций, поэтому день может быть связан с весьма серьезными проблемами в этой области. Будьте готовы пересмотреть планы, отказаться от реализации интересных проектов ради менее привлекательных, но более прибыльных идей, пишет Дворец.
Преуспеют те, кто в своих оценках происходящего опирается на доводы логики, а не фантазии и домыслы.
В личной жизни, напротив, интуиция совершенно необходима; если вы не прислушаетесь к ее подсказкам, то рискуете совершить серьезные ошибки. Женщины чуть более обычного капризны, но мужчины охотно идут на уступки, так что конфликты в традиционных парах маловероятны.
Овен
Овнов ждет день, богатый переживаниями и открывающий серьезные возможности для перемен в личной жизни. Представители данного знака готовы к новым знакомствам, легко располагают к себе людей, да и сами быстро теряют голову. Друзья и родственники попытаются вернуть вас на землю, но едва ли им это удастся.
Хороший день для решения финансовых вопросов, долгосрочного планирования бюджета. Профессиональные перспективы также неплохи; благодаря упорству и целеустремленности вы сможете одержать верх над недоброжелателями. Не стоит торопиться с решением вопросов, касающихся смены места работы или сотрудничества с новыми партнерами.
Телец
Позитивные тенденции сильны, Тельцов ждет в приятный и интересный день. Особенно удачен он с профессиональной точки зрения – появится шанс укрепить полезные связи, наладить отношения с руководством и влиятельными особами, подписать важные документы. Можно обращаться в государственные инстанции, решать юридические проблемы. Денежные поступления будут весьма значительными.
В личной сфере дела тоже обстоят очень неплохо. Вы догадываетесь о мотивах поступков новых знакомых и прекрасно понимаете близких. Благодаря врожденной проницательности вы сможете избежать конфликта с любимым человеком, даже если ситуация будет довольно напряженной.
Близнецы
День связан с ухудшением жизненного тонуса и возможным ухудшением самочувствия, так что Близнецам стоит быть осторожнее. Профессиональные нагрузки возрастают, но нет никакой необходимости решать все проблемы именно сегодня. Определитесь с приоритетами, составьте разумный план действий и старайтесь следовать ему – этого будет достаточно для успеха. Финансовая ситуация значительно улучшиться.
Романтические переживания обещают быть исключительно приятными, сегодня вам не придется страдать от недостатка внимания или беспокоиться о дальнейшем развитии любовных отношений. Одинокие Близнецы смогут завязать новые знакомства, если прислушаются к советам друзей.
Рак
День характеризуется исключительно сильным влиянием позитивных тенденций. Единственное, что может заставить беспокоиться – это ваше здоровье. Не исключены обострения хронических заболеваний, мелкие недомогания. Будьте внимательнее к себе, исключите физические и эмоциональные перегрузки, и все проблемы обойдут вас стороной. Профессиональные проблемы многочисленны, но есть люди, готовые помочь вам в их решении; разделение труда окажется весьма кстати.
Прекрасно складывается общение с друзьями, радуют романтические свидания. В течение дня вам предстоит быть объектом всеобщей заботы, но это не покажется утомительным и не испортит настроения.
Лев
Львам придется преодолеть немало преград, чтобы реализовать свои профессиональные планы. Ваши заслуги едва ли будут замечены и должным образом оценены, а отношения с коллегами разладятся из-за несходства взглядов на оптимальное распределение обязанностей. Однако все перечисленные трудности не помешают вам неплохо заработать или заключить многообещающие сделки.
В сфере личных отношений ситуация складывается более гармоничная, неприятные сюрпризы здесь маловероятны. Старайтесь не испытывать терпение близких, не предъявляйте заведомо невыполнимых требований и поменьше капризничайте – этого будет достаточно для того, чтобы на смену спорам и разногласиям пришло взаимопонимание.
Дева
Возможны серьезные профессиональные трудности, приходится отложить реализацию своих планов ради решения недавно возникших проблем. Вы можете доверять как проверенным союзникам, так и новым знакомым, которые обещают поддержку; острая интуиция поможет с успехом провести деловые переговоры, добиться заключения сделок на выгодных для вас условиях.
Личные отношения стабильны, и, даже если вы искренне стремитесь к переменам, осуществить сегодня подобные замыслы едва ли возможно. День отлично подходит для посещения и проведения увеселительных мероприятий, а также путешествий. Жизненный потенциал будет высоким.
Весы
В высшей степени благоприятен эмоциональный фон дня. Сегодня у Весов будет шанс наладить отношения с любимым человеком и членами семьи, помириться после ссоры, восстановить дорогие сердцу связи. Будьте естественны, не старайтесь притворяться тем, кем на самом деле не являетесь. Произвести благоприятное впечатление на новых знакомых поможет ваше природное обаяние.
Трудности в отношениях с коллегами остаются в прошлом, однако объединиться для решения общих проблем невозможно, поэтому основную часть работы вам придется выполнять в одиночестве. Награда за труды заставит себя ждать; сегодня вы можете рассчитывать лишь на весьма скромные денежные поступления.
Скорпион
Сильны позитивные тенденции, неприятных неожиданностей можно не опасаться ни на работе, ни дома. Ваши поступки, хорошо продуманные и спланированные заранее, дадут ожидаемый результат, а врожденная способность быстро приспосабливаться к любым обстоятельствам станет серьезным преимуществом в конкурентной борьбе. Ожидаемые денежные поступления будут получены в срок, финансовая ситуация стабилизируется.
Это день бескорыстной заботы о близких, а также значительных перемен в личных отношениях. Сегодня вы можете разобраться в своих чувствах и желаниях, а также понять, как следует действовать дальше. Не скупитесь на мудрые советы – вы в силах уберечь дорогих людей от серьезных ошибок.
Стрелец
Вероятен прогресс в важных делах, возможно решение вопросов, которые беспокоят вас уже довольно долго. День подходит для реализации давних планов, поэтому не стоит медлить и ожидать помощи со стороны. Действуйте решительно и быстро, опередив конкурентов, вы сможете оставить победу за собой. Удачный день для приобретения крупных вещей, бытовой техники, автомобиля.
Семейные связи становятся более прочными, общение с родственниками приносит вам радость. Совместный отдых с любимым человеком, общие занятия, проведение досуга в местах, интересных обоих, будут способствовать улучшению отношений.
Козерог
Козерогов ждут успехи в решении финансовых проблем. У представителей данного знака появится шанс наладить отношения с перспективными партнерами, совместными усилиями реализовать масштабные проекты. Воздержитесь от участия в сомнительных затеях; от всего, что более или менее напоминает аферу, лучше держаться подальше.
В личных отношениях важны искренность и открытость – без них вы не сможете преодолеть разногласия, возникшие в последнее время. Нежелательно посещение общественных мероприятий, активное участие в светской жизни; лучше довольствоваться компанией близких людей.
Водолей
Удачный день для тех, кто занимается решением имущественных вопросов, обустройством жилья или планированием расходов на ближайшее будущее. Даже в условиях ограниченных возможностей вы примите верные решения, сможете наилучшим образом распорядиться имеющимися средствами. Налаживаются отношения с коллегами, появляется шанс одержать верх над недоброжелателями.
Отношения в семье напряженные, вы чрезвычайно остро реагируете на любые замечания, проявления критического отношения. Звезды советуют воздержаться от поездок и посещения светских мероприятий, а также позаботиться о своем здоровье.
Рыбы
Рыбам придется решать профессиональные проблемы, оказывать помощь коллегам и выполнять неожиданные распоряжения руководства. В такой обстановке непросто сохранять спокойствие, однако удастся сохранить контроль над эмоциями. Финансовая картина благоприятна, можно заключать сделки и делать покупки.
Хороший день для общения с близкими, поводов для разногласий и конфликтов не возникнет. Желательно найти достойное применение своему творческому потенциалу; можно научиться чему-то новому, расширить свой кругозор, завязать интересные знакомства. Хотя жизненный потенциал достаточно высок, недомогания не исключены. Избегайте перегрузок.