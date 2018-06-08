Ракам стоит обратить внимание на здоровье: гороскоп на 8 июня

В сфере личных отношений ситуация складывается более гармоничная, неприятные сюрпризы здесь маловероятны. Старайтесь не испытывать терпение близких, не предъявляйте заведомо невыполнимых требований и поменьше капризничайте – этого будет достаточно для того, чтобы на смену спорам и разногласиям пришло взаимопонимание.

Дева

Возможны серьезные профессиональные трудности, приходится отложить реализацию своих планов ради решения недавно возникших проблем. Вы можете доверять как проверенным союзникам, так и новым знакомым, которые обещают поддержку; острая интуиция поможет с успехом провести деловые переговоры, добиться заключения сделок на выгодных для вас условиях.

Личные отношения стабильны, и, даже если вы искренне стремитесь к переменам, осуществить сегодня подобные замыслы едва ли возможно. День отлично подходит для посещения и проведения увеселительных мероприятий, а также путешествий. Жизненный потенциал будет высоким.

Весы

В высшей степени благоприятен эмоциональный фон дня. Сегодня у Весов будет шанс наладить отношения с любимым человеком и членами семьи, помириться после ссоры, восстановить дорогие сердцу связи. Будьте естественны, не старайтесь притворяться тем, кем на самом деле не являетесь. Произвести благоприятное впечатление на новых знакомых поможет ваше природное обаяние.

Трудности в отношениях с коллегами остаются в прошлом, однако объединиться для решения общих проблем невозможно, поэтому основную часть работы вам придется выполнять в одиночестве. Награда за труды заставит себя ждать; сегодня вы можете рассчитывать лишь на весьма скромные денежные поступления.

Скорпион

Сильны позитивные тенденции, неприятных неожиданностей можно не опасаться ни на работе, ни дома. Ваши поступки, хорошо продуманные и спланированные заранее, дадут ожидаемый результат, а врожденная способность быстро приспосабливаться к любым обстоятельствам станет серьезным преимуществом в конкурентной борьбе. Ожидаемые денежные поступления будут получены в срок, финансовая ситуация стабилизируется.

Это день бескорыстной заботы о близких, а также значительных перемен в личных отношениях. Сегодня вы можете разобраться в своих чувствах и желаниях, а также понять, как следует действовать дальше. Не скупитесь на мудрые советы – вы в силах уберечь дорогих людей от серьезных ошибок.

Стрелец

Вероятен прогресс в важных делах, возможно решение вопросов, которые беспокоят вас уже довольно долго. День подходит для реализации давних планов, поэтому не стоит медлить и ожидать помощи со стороны. Действуйте решительно и быстро, опередив конкурентов, вы сможете оставить победу за собой. Удачный день для приобретения крупных вещей, бытовой техники, автомобиля.

Семейные связи становятся более прочными, общение с родственниками приносит вам радость. Совместный отдых с любимым человеком, общие занятия, проведение досуга в местах, интересных обоих, будут способствовать улучшению отношений.

Козерог

Козерогов ждут успехи в решении финансовых проблем. У представителей данного знака появится шанс наладить отношения с перспективными партнерами, совместными усилиями реализовать масштабные проекты. Воздержитесь от участия в сомнительных затеях; от всего, что более или менее напоминает аферу, лучше держаться подальше.

В личных отношениях важны искренность и открытость – без них вы не сможете преодолеть разногласия, возникшие в последнее время. Нежелательно посещение общественных мероприятий, активное участие в светской жизни; лучше довольствоваться компанией близких людей.

Водолей

Удачный день для тех, кто занимается решением имущественных вопросов, обустройством жилья или планированием расходов на ближайшее будущее. Даже в условиях ограниченных возможностей вы примите верные решения, сможете наилучшим образом распорядиться имеющимися средствами. Налаживаются отношения с коллегами, появляется шанс одержать верх над недоброжелателями.

Отношения в семье напряженные, вы чрезвычайно остро реагируете на любые замечания, проявления критического отношения. Звезды советуют воздержаться от поездок и посещения светских мероприятий, а также позаботиться о своем здоровье.

Рыбы

Рыбам придется решать профессиональные проблемы, оказывать помощь коллегам и выполнять неожиданные распоряжения руководства. В такой обстановке непросто сохранять спокойствие, однако удастся сохранить контроль над эмоциями. Финансовая картина благоприятна, можно заключать сделки и делать покупки.