Долгожданный концерт поп-королевы Бузовой скоро пройдет в Латвии! Билеты - до 600 евро
7 июня 2018 г., 18:09
27 июля, буквально за день до самого горячего летнего фестиваля Эстонии - East Beach Fest, в столице Латвии выступит известная российская актриса, телеведущая, бизнесвумен и певица Ольга Бузова. Для тех, кто хочет роскошно провести этот вечер, - новости неутешительные. Билеты за ВИП-столиками будут стоить до 600 евро.
Самый дешевый билет на танцпол без закусок и напитков - 35 евро. Также доступны столики различной ценовой категории, от 300 до 600 евро.
Концерт певицы состоится в ночном клубе Studio69 Concert Hall в Риге.
Подробнее о мероприятии - ЗДЕСЬ!