Долгожданный концерт поп-королевы Бузовой скоро пройдет в Латвии! Билеты - до 600 евро

27 июля, буквально за день до самого горячего летнего фестиваля Эстонии - East Beach Fest, в столице Латвии выступит известная российская актриса, телеведущая, бизнесвумен и певица Ольга Бузова. Для тех, кто хочет роскошно провести этот вечер, - новости неутешительные. Билеты за ВИП-столиками будут стоить до 600 евро.