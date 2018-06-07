чт, 07.06.2018
Покорил всю страну! Этот парень с Сааремаа стал новой суперзвездой Эстонии (ФОТО) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Долгожданный концерт поп-королевы Бузовой скоро пройдет в Латвии! Билеты - до 600 евро

Долгожданный концерт поп-королевы Бузовой скоро пройдет в Латвии! Билеты - до 600 евро

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Ольга Бузова.

ФОТО: Alexey Filippov / Sputnik

27 июля, буквально за день до самого горячего летнего фестиваля Эстонии - East Beach Fest, в столице Латвии выступит известная российская актриса, телеведущая, бизнесвумен и певица Ольга Бузова. Для тех, кто хочет роскошно провести этот вечер, - новости неутешительные. Билеты за ВИП-столиками будут стоить до 600 евро.

Самый дешевый билет на танцпол без закусок и напитков - 35 евро. Также доступны столики различной ценовой категории, от 300 до 600 евро. 

Концерт певицы состоится в ночном клубе Studio69 Concert Hall в Риге. 

Подробнее о мероприятии - ЗДЕСЬ!

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