Фото и видео: смотрите, как успешный дуэт диджеев Ofenbach покорял элитную вечеринку в Таллинне

В течение вечера были исполнены такие мегахиты из репертуара диджейского дуэта, как “Katchi” и “Be Mine”, оба имеют на YouTube более 100 миллионов просмотров. На разогреве выступили DJ Widenski и DJ Diana D.

Эксклюзивный ночной клуб Secret Nightclub открывает двери для посетителей в отеле Hilton Tallinn Park и Olympic Park Casino каждый год лишь считанное число раз, ранее для таллиннских меломанов здесь выступали такие известные исполнители, как Alan Walker, Burak Yeter, Tungevaag & Raaban и другие известные артисты.