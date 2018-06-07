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Фото и видео: смотрите, как успешный дуэт диджеев Ofenbach покорял элитную вечеринку в Таллинне

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В рамках серии вечеринок Secret Nightclub в Таллинне впервые выступил французский дуэт диджеев Ofenbach, парижские музыканты заставили танцевать до утра сотни клабберов и знаменитостей.

В течение вечера были исполнены такие мегахиты из репертуара диджейского дуэта, как “Katchi” и “Be Mine”, оба имеют на YouTube более 100 миллионов просмотров. На разогреве выступили DJ Widenski и DJ Diana D.

Эксклюзивный ночной клуб Secret Nightclub открывает двери для посетителей в отеле Hilton Tallinn Park и Olympic Park Casino каждый год лишь считанное число раз, ранее для таллиннских меломанов здесь выступали такие известные исполнители, как Alan Walker, Burak Yeter, Tungevaag & Raaban и другие известные артисты.

Смотрите галерею и видео! 

Secret Nightclub 01.06 Ofenbach from HypnoFilms on Vimeo.

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