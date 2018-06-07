Королевский визит в Эстонию не состоится? Сестру королевы Нидерландов нашли мертвой

Сестра королевы Нидерландов Инес Соррегьета была обнаружена мертвой в собственной квартире в Буэнос-Айресе, передает RT. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, речь идет о самоубийстве, пишут Dni.ru.
Инес Соррегьета было всего 32 года. По сообщениям СМИ, женщина страдала депрессиями и лечилась от проблем с питанием. Сейчас на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые проводят экспертизу, пишет Mir24.
Королева Максима стала женой короля Нидерландов Виллема-Александра в 2002 году. Она родилась в Буэнос-Айресе и имеет смешенное испанско-итальянское происхождение. Чтобы свадьба состоялась, королю пришлось просить разрешение членов голландского Парламента, многие из которых были против брака, на тот момент, принца с дочерью министра «режима диктатора Виделы». Разрешение молодые на свадьбу все же получили, однако, родителям Максимы присутствовать на бракосочетании не разрешили.
Напомним, что 12 и 13 июня королевская семья должна посетить Эстонию, но теперь поездка может быть отменена. Возможно, в Эстонию приедет лишь король Нидерландов Виллем-Александр.