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Королевский визит в Эстонию не состоится? Сестру королевы Нидерландов нашли мертвой

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ФОТО: Twitter.com

Сестра королевы Нидерландов Инес Соррегьета была обнаружена мертвой в собственной квартире в Буэнос-Айресе, передает RT. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, речь идет о самоубийстве, пишут Dni.ru.

Инес Соррегьета было всего 32 года. По сообщениям СМИ, женщина страдала депрессиями и лечилась от проблем с питанием. Сейчас на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые проводят экспертизу, пишет Mir24.

Королева Максима стала женой короля Нидерландов Виллема-Александра в 2002 году. Она родилась в Буэнос-Айресе и имеет смешенное испанско-итальянское происхождение. Чтобы свадьба состоялась, королю пришлось просить разрешение членов голландского Парламента, многие из которых были против брака, на тот момент, принца с дочерью министра «режима диктатора Виделы». Разрешение молодые на свадьбу все же получили, однако, родителям Максимы присутствовать на бракосочетании не разрешили.

Напомним, что 12 и 13 июня королевская семья должна посетить Эстонию, но теперь поездка может быть отменена. Возможно, в Эстонию приедет лишь король Нидерландов Виллем-Александр.

06-06-2018 Amsterdam Queen Maxima during the conference about homeless youth, organized by the foundation Zwerfjongeren Nederland (SZN) and Kansfonds, at the Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.( PPE/v.d. Werf/Sipa USA) Амстердамская королева Максима

ФОТО: PPE / PPE/Sipa USA

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