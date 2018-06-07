Десять вещей, которые бесят в Испании: русская рассказала о жизни за границей

1. Летом очень жарко

«С чистой совестью могу сказать, что на юге Испании жара летом просто невообразимая. И это совсем неприятно. Если жара в 28−33 градуса тепла — жарко, тепло, хорошо, приятно, то жара в +41+46 и на солнце до +50 градусов — это очень неприятно. На самом деле летом такое впечатление, что мы все скоро сгорим, что близится конец света, и это не преувеличение. Ночью мы очень мало спим из-за жары. Я сплю всего по 3−4 часа ночью и очень выматываюсь. Невозможно заниматься спортом, тело в таком состоянии, как будто у тебя высокая температура. Невозможно нормально есть, потому что всё время хочется что-то прохладное. Готовить тоже невозможно. Ты очень сильно потеешь, поры забиваются. У многих появляются проблемы с прыщами. Летом я принимаю душ по шесть раз в день, и даже по ночам иногда специально встаю, чтобы сходить в душ. Это сильно сушит кожу. В общем, во всех аспектах жизни такая жара приносит очень большой дискомфорт».

2. Зимой очень холодно

«Испанские зимы на самом деле тёплые. Хотя мы частенько ходим в пуховиках и шапках, даже на юге страны. Но холодно не на улице, а в помещениях. Дома стоит просто ужасный холод! Вот серьёзно! Зимой я хожу дома в уггах и одеваюсь исключительно в туалете, направив на себя ветродуй, иначе это просто нереально. Вы спросите: неужели нельзя включить кондиционер? Тогда и летом прохладно будет, и зимой тепло. Можно, но тяжело. Потому что в Испании есть ещё один очень существенный минус».

3. Очень дорогая электроэнергия

«Средняя зарплата в Испании: примерно 900−1200 евро в месяц. А ежемесячный счёт за постоянно включённый кондиционер может достигать суммы в 200 евро и больше. Поэтому мало кто может позволить себе включать кондиционер круглый год. А ещё много приезжих, который платят за аренду квартиру по 500−600 евро в месяц плюс газ и интернет. Это золотые горы получаются. Поэтому практически все здесь очень сильно экономят на электроэнергии».

4. Тараканы

«Вряд ли вы ожидали услышать о таком минусе. Но это факт: в Испании есть здоровенные тараканы. В России таких я точно не видела. И что самое ужасное, они летают! И залетают к вам в дом. Эти тараканы появляются весной-летом. Живут на улице, ужасно жирные, ужасно грязные, переносят всякие микробы и болезни. Если бы они не летали, а ползали, это было бы куда менее страшно. Но так как они могут куда угодно залететь или прыгнуть — на тебя или на кровать, это просто отвратительно».

5. Вши