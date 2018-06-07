Алёна Водонаева поделилась откровенным снимком топлес
7 июня 2018 г., 12:18
Телеведущая и модель Алена Водонаева опубликовала в Instagram пикантный снимок. Самые выдающиеся части своего тела — тонкую талию и большой упругий бюст — Алена предпочла выставить напоказ, пишет Лайф.
Съёмка проходила в гримёрке, где она готовилась к новым съемкам. Сексуальный образ телеведущая дополнила распущенными волосами.
— Готовлюсь... Укладка от топ-мастера, — написала Водонаева комментарий к снимку.
Красотка не стесняется демонстрировать обнажённое тело, чем вызывает зависть у многих женщин.
Именно поэтому на неё регулярно набрасываются с критикой завистливые хейтеры. "Старая бабка", "Ни стыда ни совести", "Как не стыдно! Медийная личность, сын взрослый, и такие фотки выставляешь. Отписываюсь!" — пишут ей многие комментаторы в Сети.