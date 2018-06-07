Алёна Водонаева поделилась откровенным снимком топлес

Съёмка проходила в гримёрке, где она готовилась к новым съемкам. Сексуальный образ телеведущая дополнила распущенными волосами.

Именно поэтому на неё регулярно набрасываются с критикой завистливые хейтеры. "Старая бабка", "Ни стыда ни совести", "Как не стыдно! Медийная личность, сын взрослый, и такие фотки выставляешь. Отписываюсь!" — пишут ей многие комментаторы в Сети.