Стало известно, что является самой отвратительной вещью на свете

Ученые из Лондонской школой гигиены и тропической медицины (LSHTM) провели анкетирование с участием 2500 добровольцев, занимаясь поисками наиболее отвратительного для людей явления. Участникам было необходимо выбрать то, что вызывает у них сильнейшее неприятие, из целого списка «гадостей». В него, например, вошли такие пункты как «инфицированные раны», «гной», «раскованное сексуальное поведение» и разное другое.

В итоге для большинства людей самым отвратительным оказался плохой телесный запах от окружающих. По словам соавтора исследования, доктора Валя Кертиса, наличие неприятного запаха тела и нарушение гигиенических норм были названы наиболее отвратительными 75% людей.

«Отвращение – отнюдь не случайное чувство. Отвращение к определенным вещам помогает человеку избежать болезней и инфекций», - высказался доктор Кертис.

Многие врачи утверждают, что телесный «аромат» человека может оказаться маркером заболевания, порой серьезного и опасного. К примеру, неприятный запах, связанный с потоотделением, свидетельствует о развитии сахарного диабета, болезней почек, нарушений функций печени и щитовидной железы.