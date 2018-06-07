чт, 07.06.2018
Лидер группы «СерьГа» в Таллинне: «Мужчина без дела - это, сука, страшно!» СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Стало известно, что является самой отвратительной вещью на свете

Стало известно, что является самой отвратительной вещью на свете

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Volodymyr Melnyk/PantherMedia / Volodymyr Melnyk

Чувство отвращения совсем не зря заложено природой в человеке, и ученым крайне интересна природа этого механизма. Журнал Philosophical Transactions of the Royal Society рассказал о новом научном проекте, авторы которого пытались выяснить, что является самым отвратительным для восприятия большинства людей.

Ученые из Лондонской школой гигиены и тропической медицины (LSHTM) провели анкетирование с участием 2500 добровольцев, занимаясь поисками наиболее отвратительного для людей явления. Участникам было необходимо выбрать то, что вызывает у них сильнейшее неприятие, из целого списка «гадостей». В него, например, вошли такие пункты как «инфицированные раны», «гной», «раскованное сексуальное поведение» и разное другое.

В итоге для большинства людей самым отвратительным оказался плохой телесный запах от окружающих. По словам соавтора исследования, доктора Валя Кертиса, наличие неприятного запаха тела и нарушение гигиенических норм были названы наиболее отвратительными 75% людей.

«Отвращение – отнюдь не случайное чувство. Отвращение к определенным вещам помогает человеку избежать болезней и инфекций», - высказался доктор Кертис.

Многие врачи утверждают, что телесный «аромат» человека может оказаться маркером заболевания, порой серьезного и опасного. К примеру, неприятный запах, связанный с потоотделением, свидетельствует о развитии сахарного диабета, болезней почек, нарушений функций печени и щитовидной железы.

В некоторых случаях только потливость может оказаться единственным видимым сигналом о заболевании, которое протекает скрытно и не напоминает о себе больше никак. Даже пневмония (воспаление легких) может протекать без повышения температуры, но вызывать потливость - точный диагноз в этом случае можно поставить только на основании обследования.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ