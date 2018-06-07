Стало известно, что является самой отвратительной вещью на свете

Чувство отвращения совсем не зря заложено природой в человеке, и ученым крайне интересна природа этого механизма. Журнал Philosophical Transactions of the Royal Society рассказал о новом научном проекте, авторы которого пытались выяснить, что является самым отвратительным для восприятия большинства людей.
Ученые из Лондонской школой гигиены и тропической медицины (LSHTM) провели анкетирование с участием 2500 добровольцев, занимаясь поисками наиболее отвратительного для людей явления. Участникам было необходимо выбрать то, что вызывает у них сильнейшее неприятие, из целого списка «гадостей». В него, например, вошли такие пункты как «инфицированные раны», «гной», «раскованное сексуальное поведение» и разное другое.
В итоге для большинства людей самым отвратительным оказался плохой телесный запах от окружающих. По словам соавтора исследования, доктора Валя Кертиса, наличие неприятного запаха тела и нарушение гигиенических норм были названы наиболее отвратительными 75% людей.
«Отвращение – отнюдь не случайное чувство. Отвращение к определенным вещам помогает человеку избежать болезней и инфекций», - высказался доктор Кертис.
Многие врачи утверждают, что телесный «аромат» человека может оказаться маркером заболевания, порой серьезного и опасного. К примеру, неприятный запах, связанный с потоотделением, свидетельствует о развитии сахарного диабета, болезней почек, нарушений функций печени и щитовидной железы.
В некоторых случаях только потливость может оказаться единственным видимым сигналом о заболевании, которое протекает скрытно и не напоминает о себе больше никак. Даже пневмония (воспаление легких) может протекать без повышения температуры, но вызывать потливость - точный диагноз в этом случае можно поставить только на основании обследования.