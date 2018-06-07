Пригожин показал фото венчания с Валерией

На днях Иосиф Пригожин и Валерия отметили 14-ю годовщину со дня свадьбы. В честь важной даты влюбленные обратились друг к другу с нежными словами в социальной сети Instagram. "Ровно 14 лет назад наш союз был зарегистрирован в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Никто не верил в нашу искреннюю и чистую любовь. Злые языки прочили нам скорый развод, называли это трюком шоу-бизнеса. Хочу сказать всем: есть еще там приличные люди", – отметил Пригожин.

"Любимый, сегодня наш с тобой день! Вот уже 14 лет по волнам жизни плывем вместе!!! Какое счастье, что все это время мы смотрим в одном направлении! Ты – и вулкан, и безмятежность, и теплый летний дождь, и ласковое солнце. Люблю тебя, и ... пусть говорят!" – обратилась к супругу Валерия.

Иосиф Пригожин и Валерия. ФОТО: Instagram