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Пригожин показал фото венчания с Валерией

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Иосиф Пригожин и Валерия.

ФОТО: Instagram

Иосиф Пригожин обнародовал фотографию, на которой запечатлен вместе с певицей Валерией. Продюсер назвал их брак "заключенным на небесах", из чего фанаты сделали вывод, что супруги обвенчались, передает Дни.ру.

На днях Иосиф Пригожин и Валерия отметили 14-ю годовщину со дня свадьбы. В честь важной даты влюбленные обратились друг к другу с нежными словами в социальной сети Instagram. "Ровно 14 лет назад наш союз был зарегистрирован в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Никто не верил в нашу искреннюю и чистую любовь. Злые языки прочили нам скорый развод, называли это трюком шоу-бизнеса. Хочу сказать всем: есть еще там приличные люди", – отметил Пригожин.

"Любимый, сегодня наш с тобой день! Вот уже 14 лет по волнам жизни плывем вместе!!! Какое счастье, что все это время мы смотрим в одном направлении! Ты – и вулкан, и безмятежность, и теплый летний дождь, и ласковое солнце. Люблю тебя, и ... пусть говорят!" – обратилась к супругу Валерия.

Иосиф Пригожин и Валерия.

ФОТО: Instagram

А несколько часов назад продюсер обнародовал фотографию, на которой запечатлен вместе с популярной исполнительницей, чью голову украсил белый платок. "Брак, заключенный на небесах", – коротко подписал кадр Пригожин. Многочисленные подписчики сделали вывод, что супруги обвенчались. Фанаты рассыпались в комплиментах и поздравлениях.

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