Фото: звезда реалити-шоу забыла, что ей 42 года и вырядилась в это...
7 июня 2018 г., 10:24
Звезда телешоу и модель Френчи Морган решила доказать и своим поклонникам, и ненавистникам, что в 42 года может позволить себе одеваться как 11-летняя девочка.
Френчи родом из Франции, но сейчас большую часть своего времени она проводит в США, где наслаждается солнечной погодой и беззаботным образом жизни. Так, недавно она провела очередную фотосессию на улицах Лос-Анджелеса, в которой позировала фотографу на фоне розового автомобиля.
Несомненно, женщина своим внешним видом полностью довольна, стала бы она иначе надевать такие короткие шортики?
Смотри фото!