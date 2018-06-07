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  • Фото: звезда реалити-шоу забыла, что ей 42 года и вырядилась в это...

Фото: звезда реалити-шоу забыла, что ей 42 года и вырядилась в это...

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Звезда телешоу и модель Френчи Морган решила доказать и своим поклонникам, и ненавистникам, что в 42 года может позволить себе одеваться как 11-летняя девочка.

Френчи родом из Франции, но сейчас большую часть своего времени она проводит в США, где наслаждается солнечной погодой и беззаботным образом жизни. Так, недавно она провела очередную фотосессию на улицах Лос-Анджелеса, в которой позировала фотографу на фоне розового автомобиля.

Несомненно, женщина своим внешним видом полностью довольна, стала бы она иначе надевать такие короткие шортики?

Смотри фото!

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