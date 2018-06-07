Фото: звезда реалити-шоу забыла, что ей 42 года и вырядилась в это...

Френчи родом из Франции, но сейчас большую часть своего времени она проводит в США, где наслаждается солнечной погодой и беззаботным образом жизни. Так, недавно она провела очередную фотосессию на улицах Лос-Анджелеса, в которой позировала фотографу на фоне розового автомобиля.