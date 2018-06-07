Гороскоп на 7 июня: сегодня лучше отложить сложные дела

Высок жизненный потенциал, вы полны энергии и торопитесь воплощать в жизнь новые идеи. Звезды советуют побаловать себя, сделать все возможное для исполнения своих давних желаний: ваши старания наверняка увенчаются успехом.

Дева

Девам придется решать проблемы в романтических отношениях. Дело это полезное, но непростое и требующее серьезного подхода. Важно четко сформулировать свою позицию и отстаивать ее, когда речь идет о принципиальных вопросах; поспешные, необдуманные уступки лишь усугубят ситуацию. Юным представителям знака звезды советуют прислушаться к мнению представителей старшего поколения.

С накопившимися делами вы справляетесь легко, а все имеющееся время стараетесь провести с пользой. Нежелательно посещение увеселительных мероприятий, многолюдных собраний. Смена имиджа будет удачной, визит в салон красоты наверняка вас порадует.

Весы

Весы могут столкнуться с финансовыми трудностями: запланированные расходы окажутся более значительными, чем вы ожидали. Наиболее значительные траты ожидаю тех, кто планирует поездки или находится в путешествиях. В остальном же день обещает быть вполне благоприятным. Напомнят о себе давние знакомые, возможны чрезвычайно приятные встречи с симпатичными вам людьми.

Оптимизм и жизнелюбие помогают вам поднимать настроение окружающим, радовать близких людей. Звезды советуют не отказываться от активного отдыха и участия в спортивных мероприятиях, проводить больше времени на свежем воздухе.

Скорпион

Очень напряженной будет обстановка в семье, Скорпионам придется вести себя предельно корректно и сдержанно, чтобы избежать конфликтов и скандалов. Нежелательно заниматься вместе с родственниками серьезными бытовыми делами, начинать ремонт или обсуждать крупные покупки. Зато совместный отдых пойдет на пользу отношениям.

Несколько улучшится финансовая ситуация, удачной будет покупка вещей, предназначенных для вашего личного использования. День подходит для поездок, занятий спортом и активного отдыха. Жизненный потенциал высок, проблемы со здоровьем маловероятны.

Стрелец

Чрезмерная общительность может принести неприятности Стрельцам. Представители данного знака должны быть разборчивы, иначе доверчивость сослужит им плохую службу. Прислушивайтесь к советам старших родственников: их жизненный опыт будет вам полезен. Сегодня вы можете заниматься практически любыми делами – при известном упорстве вы сможете добиться заметных успехов.

Жизненный потенциал высок, а эмоциональный фон стабилен, в целом день оставит приятное впечатление. У вас будет возможность получить ответы на важные вопросы, приступить к реализации многообещающих идей.

Козерог

Несмотря на некоторое снижение жизненного тонуса, день Козерогов ожидает достаточно удачный. Вы сможете не только реализовать свои планы, но и искренне порадоваться приятным неожиданностям, которые позволят продвинуться вперед, приблизится к достижению поставленных целей. Очень удачными обещают быть контакты со сверстниками; при встречах удастся решить не только личные, но и профессиональные проблемы.

Порой вы склонны всерьез переживать из-за мелочей, а вот серьезные проблемы, требующие немедленного решения, игнорируете. Пора изменить эту тактику и начать действовать по-другому; для этого день подходит как нельзя лучше.

Водолей

Водолеям нелегко будет поладить с родственниками, и это может всерьез испортить впечатление от достаточно удачного и благоприятного дня. Не принимайте поспешных решений, избегайте необдуманных высказываний – сегодня очень важно соблюдать осторожность, беречь свою нервную систему и щадить чувства окружающих. Возможны разногласия и с любимым человеком, но их вы легко преодолеете.

Новые знакомства обещают быть очень приятными. Ваш кругозор расширяется, появляются новые увлечения и интересы. Наиболее деятельные представители знака смогут неплохо заработать на своем хобби.

Рыбы

Рыбам стоит отложить сложные дела и заняться тем, что доставляет им истинное удовольствие. Этот день как будто специально создан для того, чтобы порадовать и побаловать себя, исполнить давние желания, ну и просто приятно провести время. Сильнейшее влияние позитивных тенденций ощущается в сфере семейных отношений. Есть шанс решить старые проблемы, а также понять, что нужно делать, чтобы избежать сложностей в будущем.