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Кейт Миддлтон живет в страхе после попытки отравления сына

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ФОТО: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Scanpix

Осенью прошлого года принц пошел в школу. Родители не скрывали, что наследник будет учиться в престижном учебном заведении Thomas's Battersea, поэтому первый учебный день Джорджа начался со вспышек фотокамер прессы, пишут Дни.ру.

Однако такая откровенность оказалась чреватой проблемами – ребенку начали угрожать.

Сначала психически нездоровая женщина, выдавая себя за официального представителя монаршего семейства, пыталась увести принца с уроков. Женщину задержали полицейские. В ходе допроса выяснилось, что 40-летняя дама не в себе – она помешана на королевском отпрыске.

ФОТО: POOL/REUTERS

Позже члены ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической группировки) готовили покушение на малыша. А недавно британская полиция задержала мужчину, который публиковал в соцсетях призывы, отправлять в школу, где учится наследник британской короны, отравленное мороженое. Уильям и Кейт решили больше не искушать судьбу и наняли несколько офицеров королевской гвардии для сопровождения Джорджа вне стен дома, сообщает TMZ.

ФОТО: Scanpix

Принц Джордж родился 22 июля 2013 года в Лондоне. Он занимает третье место в порядке наследования британского престола, его опережают дедушка принц Чарльз и отец герцог Уильям. В честь рождения Джорджа в небе над Гайд-парком и Тауэром был дан 41 салютный залп. Новорожденный получил титул первого в истории Принца Кембриджского.

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