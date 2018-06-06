«Спроси папу»: стало известно, почему дизайнер Кейт Спейд свела счеты с жизнью

Кейт оставила предсмертную записку для своей 13-летней дочери Фрэнсис, в которой обвинила своего мужа в случившимся. "Я всегда любила тебя. Это не моя вина. Спроси папу!", — цитирует последние слова Спейд портал TMZ.

Стоит отметить, что Эндрю находился в соседней комнате, когда Кейт повесилась на дверной ручке с помощью шарфа. Утром ее обнаружила экономка. Сейчас идет расследование.

Кейт Спейд была известна как дизайнер одежды, обуви и ювелирных изделий. В 1993 году она вместе со своим мужем Энди Спейдом основала компанию по производству сумок Kate Spade Handbags.

В 1996 году фирма открыла свой первый магазин в Нью-Йорке, а сегодня у нее насчитывается более 300 представительств по всему миру.