Видео: трехлетний мальчик чудом спасся, угодив под колеса машины, за рулем которой была его мать
6 июня 2018 г., 18:01
Инцидент произошел во дворе одного из жилых домов в пригороде Стамбула. Женщина за рулем автомобиля пыталась припарковаться у ворот, но не заметила собственного сына, который сидел на корточках и играл с любимой машинкой. Все произошедшее сняли камеры видеонаблюдения.
Поддав вперед, женщина поняла, что наехала на кого-то, но она до последнего не знала, что под колеса угодил ее трехлетний сын. В ужасе она бросилась под капот и достала оттуда своего мальчика. К счастью, ребенок оказался цел и невредим.