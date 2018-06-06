ср, 06.06.2018
Покорил всю страну! Этот парень с Сааремаа стал новой суперзвездой Эстонии (ФОТО) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Видео: трехлетний мальчик чудом спасся, угодив под колеса машины, за рулем которой была его мать

Видео: трехлетний мальчик чудом спасся, угодив под колеса машины, за рулем которой была его мать

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ФОТО: Скриншот с видео

Инцидент произошел во дворе одного из жилых домов в пригороде Стамбула. Женщина за рулем автомобиля пыталась припарковаться у ворот, но не заметила собственного сына, который сидел на корточках и играл с любимой машинкой. Все произошедшее сняли камеры видеонаблюдения.

Поддав вперед, женщина поняла, что наехала на кого-то, но она до последнего не знала, что под колеса угодил ее трехлетний сын. В ужасе она бросилась под капот и достала оттуда своего мальчика. К счастью, ребенок оказался цел и невредим.

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