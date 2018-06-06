Шнур обвинил Матильду в крахе брака: какое имущество будут делить супруги

Предположительно, лидер «Ленинграда» не раз изменял избраннице, за что его мучала совесть. Однако, как рассказал артист Сергею Минаеву, вопрос супружеской неверности тут не при чем. По словам Шнура, за последние 12 месяцев произошло столько всего, что можно написать целую книгу.

- Матильда ушла от тебя? - К сожалению, да. - Ты как-то пытался эту чашку склеить? Вернуть отношения? - Да, но бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз.

Музыкант также не понимает, почему супруга ушла от него. Многие поклонницы восхищаются талантом Сергея, а также мечтают оказаться на месте Матильды. Сам Шнуров философски относится к проблеме. «Если страдать всегда, ты не сможешь пользоваться тем аналитическим аппаратом, который позволяет делать что-то действительно качественное, классное и цепляющее», - заметил Сергей.

Тем временем, ряд СМИ обсуждают вопрос предстоящего раздела имущества супругами. Известно, что на Матильду оформлены два юрлица. Она владеет ООО «КоКоКо». Одноименный ресторан расположен на Вознесенском проспекте в Санкт-Петербурге. Второе юрлицо - балетная школа «Айседора» в доме на Пестеля, где находятся две квартиры супругов.

A post shared by #kokokospb (@kokoko_spb) on Mar 13, 2017 at 5:13am PDT

За время жизни в браке Матильда стала владелицей двух мощных BMW, а также машины Alpina B6. Каждый из автомобилей оценивается в несколько миллионов рублей. Сергей Шнуров приобрел Toyota Land Cruiser 200.

У Матильды также есть недвижимость на Чайковского в доме 1846 года постройки, состоящая из двух квартир и веранды, общей площадью более 300 кв. метров. Ее стоимость составляет примерно 45 млн рублей (620 тысяч евро).

Журналисты проконсультировались у адвоката Сергея Жорина, чего может лишиться музыкант за время бракоразводного процесса.

«Три машины, три квартиры – может быть, для среднестатистического человека это какой-то серьезный актив, но не у людей уровня Сергея Шнурова. Он, конечно, не олигарх, обладатель нефтяных или газовых месторождений, но его можно считать успешным предпринимателем в части творческой деятельности, и я думаю, что он входит в Топ-3 людей, которые собирают стадионы», - заметил юрист.