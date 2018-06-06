Хороший внучек: мужчина украл заначку дедушки, чтобы увеличить грудь подружке

Британец использовал банковскую карту со всеми накоплениями старшего родственника без его разрешения. 34-летний Кватрини переехал к дедушке после пожара у себя дома, некоторое время спустя нашел ПИН-код и потратил три тысячи фунтов стерлингов (поти 3500 евро), часть из них ушла на оплату операции по увеличению груди его девушки Эммы Ходжес. После этого она получила несколько рекламных контрактов на рекламу нижнего белья.

Остальные деньги мужчина потратил на авиаперелеты и онлайн-покупки, а также нанимал на них строителей и брал в аренду переносные туалетные кабинки. В результате у ограбленного Барлетта не осталось денег даже на оплату коммунальных услуг.