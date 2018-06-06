Пьяница Ефремов предложил отдать Крымский мост Украине

Ефремов предложил несколько необычный способ решения крымского вопроса. Артист считает, что можно либо бесплатно поставлять газ Киеву, либо отдать мост, связавший Керченский и Таманский полуострова.

По мнению артиста, украинцы могли бы собирать там плату за проезд. «Они счастливы будут. И, может быть, Крым простят. С Крымом, мне кажется, надо разбираться с Украиной именно деньгами. Если Украине посылать газ бесплатно 10-15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом», – уверен Ефремов.

Кроме того, актер развеял слухи о своем алкоголизме. Он признался, что считает себя жизнерадостным пьяницей. «Я подбухиваю. Так жестко не бухаю, потому что работы много. Работать в поддатом состоянии не очень. У меня нет запоев. Пью дня два и отравляюсь», – добавил артист.

Объяснил Ефремов и свое высказывание по поводу русского народа – в 2013-м артист назвал его гнидой. Как оказалось, под этим словом он имел в виду завистливость, крикливость и истерию, которые, по его мнению, проявились в 2014 году.