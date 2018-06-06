Кто чаще разводится в результате измены: необычное исследование

Об этом заявила британская юридическая фирма Hall Brown Family Law, которая провела исследование с целью выяснить, кто чаще разводится в результате измены – мужчины или женщины, передает Новое время.

Выяснилось, что женщины чаще мужчин пытаются спасти свой брак после измены партнера. По данным аналитиков компании, женщины предпочитают игнорировать проблемы в отношениях, пытаясь сохранить семью, передает Lifestyle.

"Они закрывают глаза на измены партнера, чтобы не разрушить семью. Довольно часто такая ситуация сохраняется до тех пор, пока родственники или друзья не расскажут им о "тайных" интрижках мужа, о которых жене уже давно известно", – говорит адвокат по семейным делам Эллен Уолкер.

В свою очередь, мужчины гораздо реже готовы терпеть неверность жен ради сохранения брака. Согласно статистике, число женщин, подавших на развод с мужем в результате его неверности, с 1996 года сократилось на 43 процента, в то время как число мужчин, подавших на развод с женой по той же причине, напротив, увеличилось примерно на треть.

Уолкер объясняет это тем, что в большинстве случаев женщины действуют в интересах своих детей и часто готовы закрывать глаза на неприемлемое поведение мужа, чтобы иметь возможность воспитывать их в полной семье.

Она добавила, что далеко не всегда удается сохранить семью после измены партнера. Результаты исследования показали, что треть разводов происходит после того, как неверность партнера была прощена, но в результате на каком-то этапе "лопнуло терпение".