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Мы с Павлом очень разные: жена поставила точку в отношениях с Прилучным

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Агата Муцениеце и Павел Прилучный.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Агата Муцениеце сообщила новые данные о своих отношениях с Павлом Прилучным. Популярная актриса заявила, что они очень разные, но они "крабики", которые нашли друг друга.

Многочисленные поклонники продолжают следить за личной жизнью Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, слухи о разрыве которых муссируются в СМИ. Все началось с того, что особо наблюдательные фанаты обнаружили, что актеры якобы отписались друг от друга в соцсетях, перестали публиковать общие фото и не выходят в свет вместе. К тому же Прилучный опубликовал в соцсети фото актрисы Лукерьи Ильяшенко.

Вскоре Прилучный заявил, что в отношениях с Муцениеце действительно не все гладко, однако третьей стороны нет. Агата тоже выступила с обращением к общественности, заявив, что их брак "стоит на паузе". Узнав об этом, поклонники приуныли.

Однако репортеры выяснили, что Павел и Агата снова добавились друг к другу в друзья в соцсетях, что немедленно вызвало подозрения в пиаре. Тогда Муцениеце опять обратилась к поклонникам, журналистам и прочей заинтересованной общественности. Для начала актриса заявила, что они с Прилучным не пиарятся на своем браке, а затем дала понять, что лед между ними тает.

 

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"Мы за это время, поняли одно, мы можем все, но не можем жить друг без друга. Поэтому, несмотря на все наши внутренние разногласия, будем искать пути (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – оптимистично сообщила Агата Муцениеце. Актриса не стала скрывать, что у них есть проблемы, причем личностные. "Мы с Павлом правда, очень разные люди, но мы скорее всего крабики, которые нашли друг друга навсегда! А еще, все кто любят друг друга, знайте, самое важное – разговаривать!" – заключила актриса.

Отметим, что свой пост в Instagram Муцениеце сопроводила фотографией, на которой запечатлены старички, держащиеся за руки. "Я хочу верить, что так будет выглядеть наше фото в старости!" – выразила надежду Агата Муцениеце, обращаясь уже напрямую к Павлу Прилучному.  

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