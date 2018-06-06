Мы с Павлом очень разные: жена поставила точку в отношениях с Прилучным

Многочисленные поклонники продолжают следить за личной жизнью Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, слухи о разрыве которых муссируются в СМИ. Все началось с того, что особо наблюдательные фанаты обнаружили, что актеры якобы отписались друг от друга в соцсетях, перестали публиковать общие фото и не выходят в свет вместе. К тому же Прилучный опубликовал в соцсети фото актрисы Лукерьи Ильяшенко.

Вскоре Прилучный заявил, что в отношениях с Муцениеце действительно не все гладко, однако третьей стороны нет. Агата тоже выступила с обращением к общественности, заявив, что их брак "стоит на паузе". Узнав об этом, поклонники приуныли.

Однако репортеры выяснили, что Павел и Агата снова добавились друг к другу в друзья в соцсетях, что немедленно вызвало подозрения в пиаре. Тогда Муцениеце опять обратилась к поклонникам, журналистам и прочей заинтересованной общественности. Для начала актриса заявила, что они с Прилучным не пиарятся на своем браке, а затем дала понять, что лед между ними тает.

A post shared by Agata M (@agataagata) on Jan 4, 2018 at 12:41am PST

"Мы за это время, поняли одно, мы можем все, но не можем жить друг без друга. Поэтому, несмотря на все наши внутренние разногласия, будем искать пути (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – оптимистично сообщила Агата Муцениеце. Актриса не стала скрывать, что у них есть проблемы, причем личностные. "Мы с Павлом правда, очень разные люди, но мы скорее всего крабики, которые нашли друг друга навсегда! А еще, все кто любят друг друга, знайте, самое важное – разговаривать!" – заключила актриса.