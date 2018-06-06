Самая старая кошка в мире дожила до 30 лет

Хозяйка животного Мишель Фостер (Michele Foster) не расставалась с питомцем породы мейн-кун с тех пор, как ей подарили его котенком на двадцатилетие. Она объясняет долголетие любимицы тем, что сама не завела детей и потому уделяла Щебенке все внимание. Фостер добавила, что не хотела бы фиксировать рекорд официально, так как не желает, чтобы ее кошка стала знаменитой и волновалась из-за постоянных съемок.

ФОТО: Heavitree City Vet / SWNS.com / Heavitree City Vet / SWNS.com

«Она милая кошка, но к старости стала немного ворчливой и не очень любит внимание», — призналась хозяйка.

Щебенка отметила юбилей в местной ветеринарной клинике, где в честь кошки устроили вечеринку, а также подарили ей бесплатный осмотр у врача, вручили месячный запас лекарств и угостили любимым кормом. По словам ветеринаров, животное вынуждено пить таблетки для поддержания оптимального артериального давления, а в остальном совершенно здорово.

ФОТО: SWNS.com / SWNS.com

Сейчас Щебенке столько же лет, сколько было коту Скутеру, признанному самым старым котом в мире Книгой рекордов Гиннесса и скончавшемуся вскоре после этого. Также в сентябре 2017 года сообщалось о смерти 32-летнего кота по кличке Натмег, не признанного рекордсменом официально.