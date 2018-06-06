Горячая галерея: на открытии элитного коктейльного бара Viinamuuseum текила лилась рекой

Но как оказалось, это элитное заведение с роскошным интерьером и пирамидками из полотенец в уборной, является новым баром, куда попасть не так и легко. Сначала нужно зайти в один пивной бар, подняться по лестнице, оказаться в ресторане, а из ресторана уже выйти в бар Viinamuuseum.