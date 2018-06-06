ср, 06.06.2018
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  • Горячая галерея: на открытии элитного коктейльного бара Viinamuuseum текила лилась рекой

Горячая галерея: на открытии элитного коктейльного бара Viinamuuseum текила лилась рекой

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В прошлую пятницу, 1 июня, пока все защищали детей, в Таллинне красавцы и красавицы собирались на жаркой летней вечеринке по случаю открытия нового коктейльного бара Viinamuuseum. И мы до последнего были уверены, что это музей водки...

Но как оказалось, это элитное заведение с роскошным интерьером и пирамидками из полотенец в уборной, является новым баром, куда попасть не так и легко. Сначала нужно зайти в один пивной бар, подняться по лестнице, оказаться в ресторане, а из ресторана уже выйти в бар Viinamuuseum. 

Гостей этим жарким июньским вечером поили коктейлями с текилой и кормили различными закусками с паштетом, малиной, виноградом и сыром. Пальчики оближешь! 

На мероприятии зажгли и порталы Limon.ee и Krasotka.ee! Смотрите, как некисло это было!

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