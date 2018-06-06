Опубликовано последнее видео погибшей звезды телешоу «Дом-2»

— Это последнее видео Маши. Через двое суток её не стало. Машина мать (она врач, как и все остальные родственники) в предельно некрасивой форме обвинила меня в том, что я её убил. Потому что я "должен был догадаться, что её нужно было госпитализировать". Прошло полгода; сегодня, когда траур закончился (формально), я хочу задать вопросы, на которые пытался получить ответ разными способами, но так и не получил. Я никого ни в чём не обвиняю, я не знаю вообще ничего, может, всё было совсем иначе, чем я предполагаю. Но, поскольку мне не дали даже малейших шансов понять, почему произошло то, что произошло, — я задам имеющиеся у меня вопросы просто в воздух, потому что держать их в себе нет сил. Адресованы они в первую очередь Машиной матери, которая изначально отказалась со мной знакомиться и не сообщила мне о нескольких смертельно опасных диагнозах, которые Маша от меня скрывала, — написал Шануров.