Опубликовано последнее видео погибшей звезды телешоу «Дом-2»

Гражданский супруг экс-участницы телестройки Марии Политовой выложил видео и опубликовал вопросы матери погибшей подруги.
В начале декабря прошлого года Мария Политова ушла из квартиры на Крутицкой набережной и не вернулась. Гражданский супруг экс-участницы телестройки Артём Шануров заявлял, что девушка страдала биполярным расстройством психики и ранее несколько раз пыталась покончить жизнь самоубийством.
Спустя десять дней поисков труп девушки обнаружили в Щелковском районе Московской области — там располагалась дача ее бабушки и дедушки. Погибшая полусидела, прислонившись к забору. Её тело окоченело от мороза. Позже Следственный комитет установил причину гибели Политовой: 30-летняя девушка скончалась от отравления антидепрессантами и алкоголем.
Недавно Шануров опубликовал последнее видео с Политовой, сообщает Лайф.
Под видео Шануров написал, что мать погибшей винит его в смерти дочери.
— Это последнее видео Маши. Через двое суток её не стало. Машина мать (она врач, как и все остальные родственники) в предельно некрасивой форме обвинила меня в том, что я её убил. Потому что я "должен был догадаться, что её нужно было госпитализировать". Прошло полгода; сегодня, когда траур закончился (формально), я хочу задать вопросы, на которые пытался получить ответ разными способами, но так и не получил. Я никого ни в чём не обвиняю, я не знаю вообще ничего, может, всё было совсем иначе, чем я предполагаю. Но, поскольку мне не дали даже малейших шансов понять, почему произошло то, что произошло, — я задам имеющиеся у меня вопросы просто в воздух, потому что держать их в себе нет сил. Адресованы они в первую очередь Машиной матери, которая изначально отказалась со мной знакомиться и не сообщила мне о нескольких смертельно опасных диагнозах, которые Маша от меня скрывала, — написал Шануров.
Помимо этого, он прикрепил к посту ссылку на документ, в котором написал вопросы матери погибшей.
По его словам, мать Политовой как врач не могла не знать о ситуации со здоровьем дочери, но при этом не предприняла никаких усилий, чтобы помочь.
— Как врач считаете ли вы, что человек без специального психиатрического образования может диагностировать смертельно опасные болезни и выстроить план их лечения? — написал он.
По его словам, на момент смерти Маша скопила около 400 сильнодействующих таблеток, которые ей привезла мать.
Он также написал, что мать Политовой отказывалась писать заявление в полицию, когда Маша пропала.