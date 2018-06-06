Жена Алека Болдуина удивила всех идеальной фигурой через две недели после родов

Для сравнения молодая мама разместила рядом со свежим снимком фото, сделанное до рождения ребенка. На нем она запечатлена с большим животом.

ФОТО: Scanpix

По словам Хиларии, она приложила немало усилий, чтобы достичь такого результата. Кроме того, она отметила, что основную работу по сохранению фигуры она делала во время беременности. Хилария ходила в спортзал все 9 месяцев, чтобы ее мышцы не теряли тонуса.