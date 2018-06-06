ср, 06.06.2018
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  • Жена Алека Болдуина удивила всех идеальной фигурой через две недели после родов

Жена Алека Болдуина удивила всех идеальной фигурой через две недели после родов ФОТО

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34-летняя Хилария выложила в соцсети фотографию, на которой она демонстрирует практически плоский живот.

Для сравнения молодая мама разместила рядом со свежим снимком фото, сделанное до рождения ребенка. На нем она запечатлена с большим животом.

ФОТО: Scanpix

По словам Хиларии, она приложила немало усилий, чтобы достичь такого результата. Кроме того,  она отметила, что основную работу по сохранению фигуры она делала во время беременности. Хилария ходила в спортзал все 9 месяцев, чтобы ее мышцы не теряли тонуса.

Сейчас жена Болдуина начала полноценные тренировки. Мать четверых детей намерена в самое ближайшее время вернуть ту форму, в которой она находилась до беременности.

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