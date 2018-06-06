Жена Алека Болдуина удивила всех идеальной фигурой через две недели после родов ФОТО
6 июня 2018 г., 10:18
34-летняя Хилария выложила в соцсети фотографию, на которой она демонстрирует практически плоский живот.
Для сравнения молодая мама разместила рядом со свежим снимком фото, сделанное до рождения ребенка. На нем она запечатлена с большим животом.
По словам Хиларии, она приложила немало усилий, чтобы достичь такого результата. Кроме того, она отметила, что основную работу по сохранению фигуры она делала во время беременности. Хилария ходила в спортзал все 9 месяцев, чтобы ее мышцы не теряли тонуса.
Сейчас жена Болдуина начала полноценные тренировки. Мать четверых детей намерена в самое ближайшее время вернуть ту форму, в которой она находилась до беременности.