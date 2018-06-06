Известная модель с необычной внешностью перестаралась с разрезом на платье Смотрите галерею!
6 июня 2018 г., 9:52
Своим появлением модели Винни Харлоу удалось отвлечь внимание публики от драгоценных камней.
23-летняя модель появилась на вечеринке Swarovski, которая прошла в Нью-Йорке, в сексуальном синем платье с огромным разрезом.
Канадская красавица, которая с пяти лет страдает от нарушения пигментации кожи (болезнь витилиго), появилась на вечеринке Swarovski в сексуальном синем платье с очень смелым разрезом.