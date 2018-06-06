Узнайте, как пройдет сегодняшний день: гороскоп на 6 июня!

Романтические отношения гармоничны и доверительны, однако порой они будут казаться вам прохладными. Стремясь к сильным переживаниям, не забывайте об осторожности – эмоции могут оказаться негативными. День подходит для творческих занятий, могут открыться неожиданные таланты.

Весы

Представителей данного знака ожидают необыкновенные романтические приключения. Нежные чувства зарождаются в вашем сердце легко и не остаются безответными. Порой вы забываете о здравом смысле; сегодня неприятностей можно не опасаться, но в дальнейшем чрезмерная легкость принятия решений окажется некстати. Порадует общение с родственниками и старыми друзьями, возможно получение приятных известий.

День подходит для неутомительной работы, занятий, которые не отнимают много сил. Звезды советуют не отказывать себе в культурных развлечениях – посещение театра, музея, концерта очень желательно.

Скорпион

Можно добиться чудесного результата во многих делах, важные победы будут даваться вам легко. Вероятно улучшение финансового положения, решение имущественных проблем. Вы сможете гордиться своими достижениями, если сегодня сосредоточитесь на воплощении в жизнь своих самых смелых идей. Звезды обещают, что в бескорыстных помощниках и союзниках недостатка не будет.

В семье царит взаимопонимание, но некоторые старые проблемы все же дают о себе знать. Влюбленные могут ссориться из-за мелочей, обсуждать разные аспекты своих отношений, но вскоре, ко всеобщей радости, воцарятся мир и согласие.

Стрелец

Стрельцам стоит обратить особое внимание на развитие отношений с любимым человеком. Сегодня вы слишком многого требуете от своего избранника, ждете серьезных жертв, а сами не хотите идти даже на самые скромные уступки. Пора менять свое отношение, иначе дело дойдет до серьезного конфликта. Прислушайтесь к советам опытных друзей и старших родственников, это поможет избежать ошибок.

Вы стремитесь к общению и легко завязываете знакомства, но рискуете оказаться в не слишком приятной, а то и попросту опасной компании, если не будете разборчивы. Берегите себя; помогут в этом развитая интуиция и здоровый инстинкт самосохранения.

Козерог

Козероги преисполнены оптимизма и уверенности в себе, и для этого у них есть все основания. Наступил день подведения итогов, получения награды за проделанную работу. Однако и от анализа допущенных ошибок отказываться не стоит. Последнее особенно актуально для тех, кто занимается торговой или посреднической деятельностью. Напомнят о себе старые знакомые, люди, с которыми вы некогда сотрудничали.

День будет довольно скудным на эмоции, говорить о зарождении новых чувств и вовсе не приходится. Однако существующие привязанности никуда не исчезнут, а общение с близкими скорее порадует, чем огорчит.

Водолей

День связан со снижением жизненного потенциала, и в этом, пожалуй, состоит его единственный серьезный недостаток. Влияние положительных тенденций очень сильно, и Водолеи наверняка смогут им наилучшим образом воспользоваться. Звезды обещают незаурядные успехи тем, кто учится, занимается спортом или творческой деятельностью, осваивает сложное ремесло; очень хорош день для работы с информацией.

Легко поладят друг с другом влюбленные. Одинокие Водолеи поймут, как следует действовать, чтобы добиться перемен в личной жизни. Родственники порадуют вас подарками или предложат финансовую помощь.

Рыбы

Рыбам не стоит заставлять себя заниматься сложными делами, исключительно на свои плечи взваливать груз сложных проблем. День подходит для сотрудничества, а это значит, что любые трудности будут преодолены, если вы вовремя обратитесь за помощью. Старайтесь не рисковать своими деньгами и имуществом – вероятность значительных потерь весьма велика.