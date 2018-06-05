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Красотка: Анна Седокова показала подтянутую фигуру в купальнике

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Анна Седокова.

ФОТО: Instagram

Знаменитая певица и мать троих детей Анна Седокова частенько радует своих поклонников в соцсетях яркими фото. На этот раз 35-летняя артистка разместила пикантное фото, на котором она с бокалом в руке позирует в купальнике на яхте, пишет Сегодня.

Судя по локации в Instagram, Анна в тот момент находилась на отдыхе в Монте-Карло.

В подписи к фото Анна процитировала знаменитую актрису Одри Хепберн: «Happy girls are the prettiest», что означает – «Счастливые девушки – самые красивые».

 

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Поклонники певицы оценили ее внешний вид и написали множество комплиментов в комментариях: «Богиня», «Очень красивая и сексуальная», «Красотка! Потрясающее фото», «Смотря на такую девушку,понимаешь что сильная и красивая может сочетать в себе все!», «Идеальная женщина», «Самая красивая девушка», «Выглядите потрясающе, сто раз говорила и опять повторюсь. Чтоб все мамы выглядели так круто. И это не «чертовы гены», это тяжелый труд», – написали они.

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