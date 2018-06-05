«Позор!»: сестра носит одежду Жанны Фриске

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Наталья Фриске опубликовала селфи и сообщила, что носит одежду своей старшей сестры Жанны. «Когда надеваю вещи систера, у меня ощущение что она рядом со мной... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)» – объяснила Наталья.

Она рассказала подписчикам, что до сих пор хранит вещи покойной артистки. «У нас дома есть шкаф, который мы не открывает почти уже 3 года, чтобы не выветрился ее запах... когда я приезжаю к Жанне в квартиру, я постоянно перебираю все вещи, и вспоминаю, что-то мы вместе покупали, что-то она давала мне поносить», – сообщила Фриске.

A post shared by Natalia Friske (@friske_natalia) on Jun 5, 2018 at 3:11am PDT

Подписчики неоднозначно отнеслись к откровениям Натальи. Одни с сочувствием и пониманием восприняли слова женщины, другие – в штыки. «Позор(((( теперь будет пиариться что одежду ее носит!!! не оставить Жанну в покое!!!», « лишь бы как то зацепиться, теперь одежну ее носит!», «Жанной она не станет хоть каждую минуту будет наряжаться в ее вещи.А так ...как то», «А что зря шмоткам пропадать», «Зачем...», «Жанна .. да она как будто уехала .. не верится .. никак мозг 🧠 не хочет это воспринимать .. эти глаза 👀 ( одни на двоих ) .. не знаю 🤷‍♀️ сколько нужно времени чтобы принять это ?🤷‍♀️время не лечит .. 😢» – высказались пользователи Сети.