Принц Уильям рассказал, почему они расходились с Кейт Миддлтон за несколько лет до свадьбы

Дорога к счастью принца Уильяма и Кейт Миддлтон никогда не была гладкой. Однако эти препятствия на пути помогли им стать сильнее как паре, пишет Фабиоса.
Печально известный разрыв 2007 года
В апреле 2007-го, когда Уильяму было 24, а Кейт — 25, они прекратили свои отношения. До этого широко обсуждалась их будущая женитьба. В то же время люди действительно многого не знали о проблемах пары.
Сообщалось, что они, возможно, отдалились друг от друга, когда Уильям начал свое обучение в качестве командира подразделения.
Согласно изданию UK Sun, Кейт не хватало внимания Уильяма, и ее это сильно разочаровывало. Положение усугублял и тот факт, что однажды принц был замечен в клубе с 18-летней студенткой из Бразилии.
Пара познакомилась в 2001 году, а в 2004-м они начали встречаться. Но только в марте 2006-го Кейт впервые лично была представлена остальным членам королевской семьи, сделав этим их отношения официальными.
Почему они расстались
Спустя несколько лет после разрыва герцог и герцогиня Кембриджские открыто рассказали, что привело к необходимости сделать паузу в отношениях. В совместном интервью 2010 года после их помолвки Уильям признался: «Мы оба были очень молоды. Мы находились в поисках себя. Мы старались найти свой собственный путь, мы росли».
Кейт добавила: «Я в то время была очень этим недовольна. Но на самом деле это сделало меня сильнее».
Сегодня они счастливые родители троих детей
Оказалось, расставание в 2007 году имело хорошие последствия. Спустя три года Уильям сделал Кейт предложение, и с тех пор все идет гладко. Герцог и герцогиня Кембриджские поженились в 2011 году и уже имеют троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.