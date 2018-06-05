Принц Уильям рассказал, почему они расходились с Кейт Миддлтон за несколько лет до свадьбы

Печально известный разрыв 2007 года

В апреле 2007-го, когда Уильяму было 24, а Кейт — 25, они прекратили свои отношения. До этого широко обсуждалась их будущая женитьба. В то же время люди действительно многого не знали о проблемах пары.

Сообщалось, что они, возможно, отдалились друг от друга, когда Уильям начал свое обучение в качестве командира подразделения.

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Согласно изданию UK Sun, Кейт не хватало внимания Уильяма, и ее это сильно разочаровывало. Положение усугублял и тот факт, что однажды принц был замечен в клубе с 18-летней студенткой из Бразилии.

Пара познакомилась в 2001 году, а в 2004-м они начали встречаться. Но только в марте 2006-го Кейт впервые лично была представлена остальным членам королевской семьи, сделав этим их отношения официальными.

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Почему они расстались

Спустя несколько лет после разрыва герцог и герцогиня Кембриджские открыто рассказали, что привело к необходимости сделать паузу в отношениях. В совместном интервью 2010 года после их помолвки Уильям признался: «Мы оба были очень молоды. Мы находились в поисках себя. Мы старались найти свой собственный путь, мы росли».

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Кейт добавила: «Я в то время была очень этим недовольна. Но на самом деле это сделало меня сильнее».

Сегодня они счастливые родители троих детей

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