Женщина хотела узнать, почему сын плачет по ночам, и видео с камер напугало ее до истерики
5 июня 2018 г., 18:18
Мелани Миз из Гамильтона, Канада, опубликовала на Reddit жуткое видео с участием маленького сына. На кадрах видно, что малыш ворочается в своей кроватке, а из темноты за ним наблюдает призрак девушки, передает Лайф.
«Именно поэтому у меня нет видеоняни. Мне это не нужно», - пишет один из комментариев к видео.
«Это, должно быть, отражение куклы или чего-то такого, но это все равно пугает», - добавляет другой.
Отметим, что загадочный призрак не причинил вреда детям Мелани — недавно на ее странице появилось новое фото с малышами.