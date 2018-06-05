вт, 05.06.2018
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  • Женщина хотела узнать, почему сын плачет по ночам, и видео с камер напугало ее до истерики

Женщина хотела узнать, почему сын плачет по ночам, и видео с камер напугало ее до истерики

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ФОТО: Скриншот с видео

Мелани Миз из Гамильтона, Канада, опубликовала на Reddit жуткое видео с участием маленького сына. На кадрах видно, что малыш ворочается в своей кроватке, а из темноты за ним наблюдает призрак девушки, передает Лайф.

«Именно поэтому у меня нет видеоняни. Мне это не нужно», - пишет один из комментариев к видео. 

«Это, должно быть, отражение куклы или чего-то такого, но это все равно пугает», - добавляет другой. 

Отметим, что загадочный призрак не причинил вреда детям Мелани — недавно на ее странице появилось новое фото с малышами.

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