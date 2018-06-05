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И так сойдет: Ким Кардашян вышла на красную дорожку без лифчика ФОТО!

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В США прошло вручение премии CFDA, которая в этом году пополнилась новой номинацией — "Инфлюенсер года". А досталась она 37-летней Ким Кардашян, которая, кажется, сама очень удивилась своей победе, передает Сплетник

«Я немного шокирована тем, что одержала победу в модной премии, ведь я большую часть времени хожу голой», — сказала она.

37-летняя Ким в очередной раз решила похвастаться своими формами и надела на премию белый наряд от Rick Owens — юбку в пол, которая подчеркнула ее ягодицы, и белый короткий топ с открытой спиной (здесь все внимание — на ее пресс и узкую талию). Важной деталью образа Ким стали аксессуары — надетые на обе руки золотые браслеты и крупные кольца

Kim Kardashian. 04/06/2018.

ФОТО: Evan Agostini / AP

22-летняя Кендалл появилась на церемонию в довольно оригинальном наряде. Она выбрала нежно-сиреневое платье из перьев с очень большим разрезом на ноге от Alexandre Vauthier и туфли от Jimmy Choo ему в тон. В качестве украшений она подобрала серьги и браслет от Ippolita.

ФОТО: JMNEW3 / Jason Mendez / MEGA

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