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Трусы съехали: Малахов в странном виде обратился к зрителям

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Андрей Малахов.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Андрей Малахов предстал перед многочисленными зрителями в образе Супермена. Особо внимательные поклонники обратили внимание на странно сидящие на фигуре телеведущего трусы, надетые на лосины.

Андрей Малахов с фантазией подошел к объявлению о своем творческом вечере, который на днях должен состояться в Иваново, пишет Дни.ру. Популярный телеведущий и шоумен нарядился в костюм Супермена и заявил в громкоговоритель: "Андрей Малахов летит к вам!"

"Сегодня с утра – я в роли Супермена :) А в четверг – жду всех кому интересно, что остается за кадром самых популярных ток-шоу, на творческую встречу – премьеру моего спектакля "За минуту до Мечты" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – обратился к поклонникам телеведущий.

Костюм Андрея произвел неизгладимое впечатление на подписчиков его официальной странички в социальной сети Instagram. Особенно красные трусы, надетые поверх синих лосин. "У вас на костюме трусы съехали. Наверно ляжки слишком накачанные", "Неожиданно!", "Кошмар какой то...", "Ничего себе бедра", "С такими костюмами можно даже в спортзал не ходить", "Трусы вам идут", "Андрей Вы супер! Выглядите отлично!", "Крутяцкий супермэн", "У супермена пузико оголилось", – высказали свое мнение пользователи Сети.

A post shared by @malakhov007 on

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